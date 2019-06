Video. Mujer enseña a fumar a su bebé

España.- Una mujer grabó un video para instagram donde enseña a su bebé de apenas 11 meses de edad a fumar.

Los hechos ocurrieron en Madrid, España, en la grabación se puede ver como la mujer le acerca al bebé un cigarro prendido a la boca para que fume, ella comienza a reír y el pequeño le da las gracias.

El cigarro se le cae y el menor lo junta, una persona que esta cerca le dice "no, no" tratando de evitar que el niño vuelva a tener el cigarro en su boca.

Luego de que el video se hiciera viral la madre del menor pidió disculpas y reconoció que había hecho mal

Muchas personas la criticaron por redes sociales.

Soy una madre que da la vida por su hijo, y no quiero que se me juzgue por un error que he cometido. Lo siento de corazón. Espero que me perdonen"