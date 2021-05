Video. Padre consuela a hombre que llora desconsoladamente por atropellar a su hija

Brasil.- Una hermosa imagen dejó sin palabras a muchas personas en Brasil, un hombre que lloraba desconsoladamente por atropellar a una niña de diez años fue abrazado y consolado por el papá de la menor, causando mucha admiración entre los presentes.

El hermoso gesto quedó grabado en video y fue compartido en diferentes redes sociales, el padre de la niña le dijo que él no lo culpaba por el accidente, que rezara por ella para que saliera bien del percance.

Rezad por mi hija, para que salga bien y sobreviva.

Los hechos sucedieron la tarde del jueves, 20 de mayo, en el Barrio de Guaratuba, el Curitiba, Brasil, cuando la niña de diez años de nombre Haghatta corrió a recoger una pelota que había sido lanzado por otro menor al otro lado de la calle, en ese momento fue atropellada ya que el conductor del vehiculo no alcanzó a frenar.

Tras el accidente el conductor del vehículo comenzó a llorar al sentirse culpable por lastimar a la niña, cuando el padre de la menor vio la acción decidió ir con él para calmarlo y disculparlo, además le dio un cálido abrazo.

El padre de la niña platicó con el hombre, y lo que le dijo fue conmovedor, en entrevista él mencionó que vio sinceridad en su corazón.

"No era el momento de pelear, teníamos que abrazarnos y ayudarnos. No tengo que perdonarte. ¿Le pegaste a mi hija porque querías?, No fue porque quisiera. Fue una fatalidad. Entonces lo único que les pido, de corazón, es que oren. Rezad por mi hija, para que salga bien y sobreviva."

De acuerdo a las investigaciones de las autoridades no hubo ninguna infracción a las leyes de tránsito, ni exceso de velocidad.