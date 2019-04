Videojuegos podría ayudar en tráfico de drones en el futuro

Ciudad de Salt Lake.- Los drones que transportan suministros médicos, paquetes e incluso pizza algún día podrían estar recorriendo los cielos sobre las ciudades de los EE. UU., Y un equipo de la Universidad de Utah está trabajando con los reguladores para controlar el tráfico en el futuro mediante un videojuego.

La simulación revelada el miércoles utiliza un modelo 3-D de Salt Lake City, similar a los juegos como Sim City, y datos sobre las rutas planeadas de aviones no tripulados para determinar las posibles áreas problemáticas.

"Puedes jugar con todas estas variables y descubrir un sistema que funcione", dijo Mikaila Young, productora del juego y estudiante de posgrado en el programa de Artes e Ingeniería de Entretenimiento.

Young y su equipo están desarrollando el juego para el Departamento de Transporte de Utah, que está trabajando con la Administración Federal de Aviación para prepararse para el uso generalizado de drones comerciales en los próximos años.

Una pantalla de computadora muestra a "Drone Commander". Foto: AP

"Básicamente, simplemente dice cuántos drones puedes golpear en este corredor o en este espacio aéreo antes de que comencemos a romper esa distancia mínima de separación", dijo Jared Esselman, director de aeronáutica del departamento de transporte estatal. El juego también incluye simulaciones para drones que algún día podrían llevar personas.

Por ahora, la ley de los EE. UU. Ahora exige que la mayoría de los drones vuele dentro de la línea de visión de un operador y lejos de las multitudes. Pero las empresas y los grupos ya están probando las entregas de aviones no tripulados en varios lugares de los EE. UU.

Se espera que una filial de Google comience a entregar mercancías en partes de Virginia este año después de obtener el primer avión no tripulado de certificación de transportista aéreo federal esta semana, un "momento de cambio de juego en el mundo de la entrega de aviones no tripulados", dijo Jia Xu, ingeniero de El think tank Rand Corp.

El primer vuelo comercial regular de entrega de aviones no tripulados tomó muestras de sangre en un viaje corto en un hospital de Carolina del Norte en marzo. Mientras tanto, en África occidental, un nuevo servicio de aviones no tripulados lanzado esta semana podría eventualmente permitir que los aviones no tripulados transporten suministros médicos a los rincones remotos de Ghana.

El gobierno de los EE. UU. Estimó recientemente que aproximadamente 110,000 drones comerciales estaban operando en los EE. UU., Y se espera que ese número crezca a unos 450,000 en 2022.

La gente juega nuevos videojuegos durante el evento de Lanzamiento del Programa de Artes e Ingeniería de Entretenimiento. Foto: AP

Los drones tienen la promesa de entregar medicamentos y alimentos más rápido, especialmente a las personas que necesitan ayuda para desplazarse, y posiblemente reducir el tráfico y las emisiones.

Si las pruebas actuales son exitosas, las pruebas a pequeña escala por encima de las áreas urbanas podrían comenzar en los próximos dos años, y podrían escalarse rápidamente en los dos años posteriores si superan esas pruebas y si tienen sentido comercial para las empresas, dijo Andrew Lohn. , un científico de la información en Rand Corp.

Aún así, hay una serie de obstáculos que superar antes de que las entregas generalizadas de aviones no tripulados sean la corriente principal, dijo Ryan Calo, codirector del Tech Policy Lab en la Universidad de Washington.

Está la cuestión de cómo desarrollar leyes que protejan la seguridad y la privacidad cuando los drones vuelan sobre las personas. Y todavía hay obstáculos técnicos que superar en la construcción de drones que pueden transportar paquetes más grandes a largas distancias sin ser demasiado ruidosos.

“Los obstáculos no son solo regulatorios. Esto es muy difícil de hacer ", dijo Calo. Aunque las simulaciones son una herramienta común en el mundo de la tecnología, "creo que el proyecto de Utah es importante porque es un paso para intentar validar que esto funcionaría de manera segura".