Viróloga china afirma que el COVID-19 se fabricó en laboratorio de Wuhan

China.- Una viróloga china que, según los informes, ha estado escondida por temor a su seguridad, volvió a salir a la luz pública para hacer la afirmación explosiva de que tiene la evidencia científica para demostrar que el COVID-19 fue creado por el hombre en un laboratorio en China.

La Dra. Li-Meng Yan, una científica que dice que hizo algunas de las primeras investigaciones sobre COVID-19 el año pasado, hizo los comentarios el viernes durante una entrevista en el programa de entrevistas británico "Loose Women".

Cuando se le preguntó de dónde proviene el virus mortal que ha matado a más de 900.000 personas en todo el mundo, Yan, hablando a través de un chat de video desde una ubicación secreta, respondió:

La Dra. Li-Meng Yan durante una entrevista, hablando del coronavirus. AFP

Viene del laboratorio: el laboratorio en Wuhan y el laboratorio están controlados por el gobierno de China. Insistió en que los informes generalizados de que el virus se originó el año pasado en un mercado húmedo en Wuhan, China, son "una cortina de humo.

"Lo primero es el mercado [de carne] en Wuhan ... es una cortina de humo y este virus no es de la naturaleza", afirmó Yan, y explicó que obtuvo "su información de los CDC en China, de los médicos locales".

La viróloga acusó anteriormente a Beijing de mentir cuando se enteró del virus asesino y de realizar un extenso encubrimiento de su trabajo.

Un error en los laboratorios de nivel 3 habrían dado pie a un brote y después a la pandemia. AFP

Ella había dicho que sus ex supervisores en la Escuela de Salud Pública de Hong Kong, un laboratorio de referencia de la Organización Mundial de la Salud, la silenciaron cuando dio la alarma sobre la transmisión de persona a persona en diciembre del año pasado.

En abril, según los informes, Yan huyó de Hong Kong y se escapó a Estados Unidos para crear conciencia sobre la pandemia.

Ahora, dijo que planea publicar evidencia científica para demostrar que el virus se generó dentro de un laboratorio en Wuhan. “La secuencia del genoma es como una huella digital humana”, dijo al programa de entrevistas.

Hasta el momento, el virus ha contabilizado millones de contagios. AFP

Entonces, basándose en esto, puedes identificar estas cosas. Utilizo la evidencia ... para decirle a la gente por qué esto proviene del laboratorio en China, por qué son los únicos que lo lograron.

Yan agregó: "Cualquiera, incluso si no tiene conocimientos de biología, puede leerlo y puede verificarlo, identificarlo y verificarlo usted mismo".

"Esto es lo fundamental para que sepamos el origen del virus", dijo. "Si no, no podemos superarlo, será una amenaza para la vida de todos". Dijo que va a salir ahora porque "sé que si no le digo la verdad al mundo, me arrepentiré".

Yan también afirmó que antes de huir de China, su información fue borrada de las bases de datos del gobierno. "Borraron toda mi información", le dijo a "Loose Women", afirmando que se ha reclutado gente "para difundir rumores sobre mí, que soy una mentirosa".

Yuan Zhiming, director del Instituto de Virología de Wuhan, ha negado anteriormente los informes de que el error se propagó accidentalmente desde sus instalaciones. "No hay forma de que este virus provenga de nosotros", dijo Zhiming a los medios estatales en abril.

