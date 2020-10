Virus del Nilo Occidental: confirman tres casos en Co. Hidalgo, EU

Estados Unidos.- Eduardo Olivarez, Director de Salud Y Servicios Humanos, dio a conocer tres casos confirmados de Virus del Nilo Occidental en el Condado de Hidalgo, en Texas, Estados Unidos; dos de los casos provienen de Mercedes y el otro de Welasco. Cabe señalar que este virus es considerado la principal enfermedad transmitida por mosquitos en territorio estadounidense. En 2012 se enfrentó a una de los escenarios más catastróficos cuando se registró la muerte de 286 personas por este virus, un año más tarde murieron otros 114.

Es importante mencionar que para esta enfermedad transmitida por mosquitos infectados, no existe una vacuna o tratamiento alguno, no obstante, la mayoría de personas que llegan a contraerla no presentan ni un solo síntomas. De acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, solo una de cada cinco personas desarrolla un síntoma como la fiebre, asimismo, una de cada 150 personas puede desarrollar una sintomatología grave que lo podría llevar incluso hasta la muerte.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Debido a la reciente confirmación de estos tres casos de Virus del Nilo Occidental, la Dirección de Salud Y Servicios Humanos dio a conocer una serie de medidas preventivas para los residentes del condado de Hidalgo.

Evitar las picaduras de mosquitos. Usar repelentes que contengas DEET, picaridina, IR3553 y algunos productos que contengas aceite de eucalipto de limón o p-mentano-diol. Utilizar camisetas manga larga cuando esté al aire libre, pantalones largos y medias.

Hogar a prueba de mosquitos. Instalar mosquiteros en las ventanas y puertas. Vaciar con frecuencia cualquier recipiente con agua estancada como macetas, baldes, piscinas, entre otras cosas.

¿Qué es el virus del Nilo Occidental?

El virus del Nilo Occidental es considerada una enfermedad infecciosa de la cual se tuvo registro por primera vez en los Estados Unidos en el año de 1999. De acuerdo a los especialistas, mosquitos infectados diseminaron el virus que posteriormente provocan la enfermedad.

Los síntomas de esta enfermedad suelen variar un poco, como dolores del cuerpo, dolor de cabeza, erupción cutánea, ganglios linfáticos, entre otros. Cabe señalar que las personas que contraen el virus no suelen presentar ninguna problema fuerte, sin embargo si llega hasta el cerebro puede ser mortal, ya que se produce una inflamación en el órgano llamada encefalitis.

Desafortunadamente no existe alguna vacuna o tratamiento para la enfermedad, y al igual que en otros virus el resultado puede ser peor cuando una persona con sistema inmunitario débil se contagia, por lo tanto la mejor manera de evitar un contagio de virus Nilo Occidental es evitar la picadura de mosquitos.