Vivió debajo de la cama de un adolescente de quien abuso y tomó fotos de ella desnuda en EE.UU.

Cincinnati.- Un joven de Ohio fue acusado de abusar y tomarle imágenes desnudas a una adolescente a principios de este mes después de aparentemente vivir debajo de la cama de su presunta víctima durante semanas, según informaron las autoridades de la localidad.

Jaret Wright, de 20 años, vivió debajo de la cama de la víctima en la casa familiar de la niña en Cincinnati durante tres semanas antes de que su madre lo descubriera, según informó el Akron Beacon Journal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La menor sabía que vivía debajo de su cama en la casa de Cincinnati, pero su madre no lo sabía. Las autoridades no dijeron cómo la mujer finalmente se enteró de que Wright estaba en la residencia.

Leer más: Llama al 911 diciendo que su hijo se ahogó, paramédicos lo hallan muerto con múltiples golpes

Según documentos judiciales, el agresor obligó a la niña a tener relaciones con él, por lo que está acusado acusado de tres cargos de agresión sexual y un solo cargo de producir pornografía infantil.

Cabe mencionar que el joven, conoció a la víctima, que tiene entre 13 y 18 años, en Instagram, confirmó la Fiscalía del condado de Hamilton, según el informe del Journal.

Durante el tiempo que Wright estuvo en su casa, la sujetó y abusó de ella según el mismo medio.

También se alega que tomó fotografías desnudas de la víctima, cuyo nombre no ha sido revelado de acuerdo con las leyes sobre víctimas menores de delitos sexuales.

Se ha fijado una fianza de 50.000 dólares para Wright, que sigue encarcelado. No se supo el viernes si ha contratado a un abogado, informó The Associated Press.

Leer más: "El doctor se negó a atarme las trompas porque no creía que las mujeres debían tomar esa decisión"

Las autoridades no han revelado la edad de la adolescente ni han dicho si invitó a Wright a quedarse en la casa o si estaban saliendo.

Tampoco está claro si Wright estaba dentro y fuera de la casa durante el tiempo que las autoridades dicen que vivía debajo de la cama de la niña.