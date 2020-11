Vladimir Putin no tomará la vacuna COVID-19 de Rusia, a pesar del 90% de efectividad

Rusia.- El líder de Rusia Vladimir Putin no tomará la vacuna contra el coronavirus recientemente desarrollada en el país, anunció el martes el Kremlin, a pesar de que los funcionarios de salud declararon que la inyección tenía una efectividad superior al 90 por ciento y ya se está administrando a algunas personas.

Todavía no hemos comenzado la vacunación generalizada y el jefe de estado no puede participar en la vacunación como voluntario, dijo a Bloomberg un portavoz del Kremlin. "Es imposible. El presidente no puede usar una vacuna no certificada ".