Volcán en Indonesia entra en erupción, desalojan a 2 mil 700 personas. Videos

Yakatra.- El miedo se apoderó de la pobladores de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, en Indonesia, luego de que el volcán Ile Lewotolok, entrara en erupción obligando a evacuar a más de 2 mil 700 residentes, informó la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD).

La agencia de la provincia de East Nusa Tenggara (NTT) y el BPBD de Lembata Regency informó el volcán Ili Lewotolok entró en erupción el domingo (29/11) a las 09.45 WITA, por lo que se tuvo que evacuar a 2.782 personas de 17 aldeas en el distrito de Ile Ape y 9 aldeas en el distrito de East Ile Ape, Lembata Regency.

Según el informe provisional, el patrón de evacuación del monte Ili Lewotolok se ajusta al patrón de los refugiados del monte Merapi, al priorizar los protocolos de salud para prevenir la transmisión de Covid-19. Hasta el momento no hay informes de víctimas.

El volcán emitió una columna de humo y ceniza gris oscura y espesa de 4 mil metros de altura que se desplazó hacia el este y el oeste del volcán, donde las autoridades establecieron un radio de seguridad de 4 kilómetros alrededor del cráter, indicó la agencia de prevención de desastres, BNPB.

Según los informes, se observó que la columna de ceniza era gris con una intensidad gruesa inclinada hacia el este y el oeste. Esta erupción se registró en un sismograma con una amplitud máxima de 35 mm y una duración de 10 minutos.

ATENCIÓN:

Erupción subpliniana del volcán #Lewotolo en la isla de #Lembata Indonesia ���� hoy domingo 29 de noviembre a las 9:45h

La columna de cenizas alcanzó más 17km de altura y se registró caída de cenizas (lapilli)

Créditos �� Teguh Dwi Hartono

Vía https://t.co/6qY9hdTGlF pic.twitter.com/KlqqcXoSrq — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) November 29, 2020

El estado del monte Ili Lewotolok está en espera

Tras la erupción y el desarrollo de síntomas volcánicos, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos (PVMBG) elevó el estado de la actividad volcánica del Monte Ili Lewotolok del Nivel II o 'Waspada' al Nivel III o 'Alerta'.

La actualización de estado está programada para el 29 de noviembre de 2020, a las 13:00 hora local.

Después de determinar el aumento de estado, PVMBG luego dio recomendaciones a la comunidad alrededor de la montaña, así como a visitantes, escaladores o turistas para que no realicen actividades en un radio de 4 kilómetros desde el cráter pico.

Para reducir los impactos en la salud de la distribución de ceniza volcánica causada por actividades eruptivas, se recomienda a las personas que utilicen máscaras u otro equipo para proteger sus ojos y piel.

Además, las personas que viven alrededor del río que tiene su cabecera en esta montaña anticipan la posible amenaza de lava fría, especialmente si hay fuertes lluvias en el cráter y los picos de las montañas.

Luego, para que todas las partes mantengan una atmósfera propicia en la isla Lembata al no difundir engaños y no ser provocados por problemas sobre la erupción del monte Ili Lewotolok, cuya fuente no está clara.

Se espera que toda la comunidad pueda monitorear el progreso del estado, así como las recomendaciones de las autoridades y agencias relacionadas.