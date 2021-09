“Volvimos a nacer”: Cuatro hermanas declaran luego de que su padre abusador fuera condenado a 50 años de prisión

Argentina.- Tras sufrir abusos desde sus primeros años escolares, cuatro hermanas por fin obtuvieron justicia luego de que su padre fuera condenado a 50 años de prisión por haberlas violado.

Entre llantos, abrazos y aplausos, las mujeres mostraron su emoción luego de escuchar el dictamen en los Tribunales de Morón, luego de que Alejandro Rosario de 55 años, padre de las cuatro hermanas, tuviera la pena máxima que puede recibir una persona que cometió un delito en Argentina.

"Esto es empezar a vivir, porque yo no sé lo que es una vida sin violencia. Recién ahora estoy empezando a hacer lo que quiero para mi vida, y es lo que le quiero enseñar a mi hija". dijo Romina Leguizamón, una de las víctimas de 32 años.

Alejandro Rosario es un empresario que tiene una fábrica de membranas y tuvo once hijos en un solo matrimonio, en el que también fue denunciado por ejercer violencia física y psicológica.

Romina comentó que, a pesar de no ser la mejor persona para dar consejos, quería recomendar a las víctimas a buscar ayuda psicológica.

“Mi familia no sabía nada y no me podía ayudar. Pidan ayuda porque si no, pueden terminar como yo, que intenté suicidarme tres veces", manifestó Romina, la primera de las cuatro hermanas en confesar lo que le estaba sucediendo.

La denuncia se realizó en 2016, sin embargo el padre huyó durante 28 meses, hasta que en 2019 fue encontrado con un arma de fuego en su posesión.

Entre los comentarios de las hermanas Carolina, Soledad y Evangelina, las otras denunciantes se encuentra la sensación de tranquilidad "Paz", "Que empieza una nueva vida", "Que volvimos a nacer".

Soledad afirmó que tenía miedo de la condena, ya que no sabían si el hombre obtendría una condena menor y tenían que volver a verlo.

"En la primera audiencia me miró de manera intimidante, como queriéndome asustar. Pero después, no. Lo ignoré. Para mí, era como que no estaba", dice Carolina.

Por su parte, Evangelina confesó que no sentía nada por él, ni siquiera rechazo.

Los abusos comenzaron en la edad escolar de las hermanas, eran tocadas de forma sexual desde los tres años y hacía que se turnaran al crecer para tocarlo a él cuando su esposa no se encontraba en casa.

Alejandro Rosario incluso llegó a considerar que Romina estaba de acuerdo con su abuso escribiéndole una carta que más tarde le quitó y rompió, misma que decía “Lo nuestro no es abuso. Es incesto; estoy enamorado de vos. Quiero que seas mi pareja. Hablemos con tu mamá. Tiene que ir a terapia y entender lo que nos pasa”.

Por su parte, el acusado afirmó en todo momento que la acusación era falsa y solo querían quedarse con su fábrica.