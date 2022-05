"Voy a tener que matar al guardia": autor de masacre racista en USA publicó en redes sus planes

Estados Unidos.- Payton Gendron, el adolescente que provocó una masacre en el supermercado de Tops de Buffalo el pasado 8 de marzo, el cual dejó a diez afroestadounidenses muertos, publicó sus planes en redes sociales.

El adolescente blanco, Payton, de 18 años de edad, preparó durante meses el ataque en contra del supermercado Tops de Buffalo, antes de realizar el ataque este visitó el lugar tres veces el ocho de marzo y luego publicó en sus redes sociales cómo haría la matanza.

El joven estadounidense escribió sus inenciones de provocar la matanza en las redes sociales de Discord y 4chan, la cual es popular entre los radicales, también publico sobre el numero de clientes negros y blancos que había dentro del establecimiento e identificó los pasillos.

Payton Gendron comentó que en la tercera visita que hizo al supermercado un guardia armado de tez negra se le acercó el cual le preguntó porque estaba entrando y saliendo del establecimiento.

El joven le dijo al guardia que estaba recabando datos para un censo, el diez de marzo escribió en la red social "Voy a tener que matar al guardia de seguridad en Tops. Espero que no me mate o no me hiera antes".

Te recomensamos leer

Cabe destacar que la primera vez que Gendron escribió sobre matar a hombres negros fue en el mes de diciembre y fue en febrero cuando decidió hacer la matanza.