“Wali” el francotirador más mortífero en la historia llega a Ucrania para ayudar en la guerra contra Rusia

Ucrania.- Wali, el francotirador canadiense uno de los más mortífero de la historia, llegó a Ucrania para ayudar en la lucha contra Rusia, junto con un grupo de de soldados voluntarios, quienes se unirán a los ucranianos para defender su al país.

"Quiero ayudar a los ucranianos. Es tan simple como eso. Tengo que ayudar porque hay gente aquí siendo bombardeados”, es la principal razón por la que “Wali” viajó a Ucrania.

El temible francotirador ex Royal Régiment de Canadá llegó a Ucrania para pelear junto al ejército contra Rusia, fue con el me dio La Presse, con quien tuvo su último contacto y a quien dijo los motivos por que lucharía en una guerra que no era la suya.

El famoso francotirador, manifestó que el llamado llegó gracias a un amigo que organiza convoys neutrales de ayuda humanitaria y junto a él viajan otros tantos exsoldados extranjeros.

Estos grupos paramilitares se coordinan cada vez por medio de las redes sociales y aparecen en un conflicto armado para viajar y ofrecerse como voluntarios.

“Cuando me llamaron dijeron que necesitaban un francotirador. Es como un bombero que escucha la alarma, tuve que ir”, dijo para La Presse.

"Wali" llega a Ucrania para luchar en la Guerra. Foto: Captura

¿Quién es “Wali”?

Wali, quien cuyo nombre verdadero no será revelado a petición de su esposa, es un ingeniero informático francocanadiense que sirve en el 22 Regimiento Real de Canadá.

Se hizo famoso durante sus participaciones en las guerras de Afganistán, Siria e Irak, que fue durante el periodo de 2009 y 2011 que se ganó el apodo de 'Wali', durante su tiempo allí cuando comenzó a matar a decenas de enemigos con su rifle de francotirador.

Para dar una idea de lo mortífero que puede ser este francotirador, un buen francotirador tiende a conseguir entre 5 y 6 muertes por día. Un gran francotirador tiene entre 7 y 10, sin embargo, Wali es capaz de producir 40 muertes por día con su rifle de larga distancia, por lo que se ha ganado a pulso la fama de ser el mejor.

Ha aparecido en programas de televisión y su rostro es conocido donde quiera que vaya. Es por eso que la prensa ucraniana y mundial está dando tanta importancia a su llegada al país, según lo informado por el medio Marca.