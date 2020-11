Wall Street y empresarios piden a Donald Trump que acepte su derrota ante Joe Biden

Estados Unidos.- Tras la victoria de Joe Biden, hasta el momento Donald Trump no ha querido reconocer su derrota en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, sino todo lo contrario, a tratado de revertir los resultados por medio de demandas alegando que hubo fraude en los comicios del pasado 03 de noviembre.

Luego de 20 días de las elecciones en Estados Unidos, empresarios y Wall Street pidieron a Donald Trump reconocer a Joe Biden como el presidente electo antes del 20 de enero del 2021, que es la fecha en que el demócrata tomará posesión de su cargo.

Los líderes empresariales, aseguran que el reconocimiento a Joe Biden como presidente electo, dará estabilidad a la seguridad económica nacional, según lo publicado por Bloomberg.

Por su parte, la Cámara de Comercio y la Asociación Nacional de Fabricantes han presionado a la administración Trump, para que acepte la victoria de Biden, y de esta forma pueda comenzar la transición a la nueva administración demócrata.

Cabe destacar que, Tom Donohue, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, explicó que el presidente actual de los Estados Unidos, puede continuar con sus demandas, pero que sin embargo, no se puede retrasar ni un momento más la transición presidencial de Joe Biden.

Demandas rechazadas

Donald Trump ha recibido tres reveses: el primero en Georgia, que certificó la victoria de Biden; el segundo en Michigan, donde dos legisladores estatales a los que invitó a la Casa Blanca afirmaron, tras el encuentro, que no tenían información que pudiera cambiar el resultado de las elecciones en su estado y el tercero en Pensilvania, donde un juez federal rechazó la demanda de Trump en ese estado y lo dejó sin opciones para revertir los resultados de las elecciones presidenciales.

La decisión supone un duro revés para la estrategia legal de la campaña de Trump, que ya ha perdido otros casos en Pensilvania, además de en Michigan, Georgia, Nevada y Arizona en su denuncia sin pruebas de que se ha perpetrado un fraude electoral.

Sin dar la vuelta al resultado en múltiples estados, algo extremadamente improbable, Trump no podrá impedir que Biden asuma la presidencia el próximo 20 de enero, y las vías para lograrlo se cierran con cada día que pasa.

El magistrado resolvió que la campaña de Trump había recurrido a “argumentos legales defectuosos y sin mérito, y a acusaciones especulativas” en su intento de desechar millones de votos.

Tras declararse presidente electo Joe Biden, el mandatario actual Donald Trump, no ha dejado de lanzar acusaciones que hubo fraude en las elecciones, sin embargo, no ha mostrado pruebas en sus demandas, por lo que algunas no han procedido.