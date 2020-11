Walt Disney World: atracciones para esta temporada navideña 2020

Estados Unidos.- El Walt Disney World Resort, comúnmente conocido como Disney World, dio a conocer el día de ayer 6 de noviembre de 2020 su nuevo proyecto para las celebraciones navideñas: Nochebuena, Navidad y Año nuevo.

Los parques temáticos de Walt Disney World Resort se vistieron de luces, guirnaldas colgantes y árboles navideños para recibir a sus visitantes hasta el día 30 de diciembre y donde encontrarán, además de una hermosa decoración, mercancía especial, deliciosos dulces y nuevas experiencias de entretenimiento en este mágico lugar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La magia navideña estará presente en los cuatro parques temáticos del resort, así como en su área comercial Disney Springs y permanecerá abierto al público hasta el día 30 de diciembre. En este último día, los asistentes podrán disfrutar de una espectacular decoración, mercancía temática, alimentos, bebidas y entretenimiento en general en todo el complejo turístico.

Cabe destacar que en esta edición, y en consecuencia de la pandemia provocada por la Covid-19 en todo el mundo, los organizadores han decidido dejar fuera toda clase de espectáculos masivos que provocan la aglomeran de los turistas. Empero, se contará con espectáculos que pretenden brindar una experiencia inolvidable a todos sus asistentes.

A continuación, te compartimos una lista con las atracciones que estarán disponibles en esta temporada navideña en Walt Disney World:

Desfile de carros alegóricos con decoración navideña en Disney's Animal Kingdom. Excursión en los pabellones de EPCOT. Caravana navideña con carros alegóricos en Disney's Hollywood Studios. Cabalgatas de personajes en Magic Kingdom Park. Elfos renos y los Toy Soldiers de Toy Story se fusionará a la Filarmónica de Main Street durante un recorrido por Magic Kingdom. Santa Claus realizará un recorrido para saludar y proferir los deseos de los asistentes, pero sin abrazos y con distanciamiento social debido a las recomendaciones para prevenir el contagio de coronavirus. Al anochecer, se proyectará un espectáculo con afectos especiales para dar un aspecto festivo al Castillo de Cenicienta. La mala noticia es que no se contará con el espectáculo de Castle Dream Lights. En el Disney Springs se expondrá una colección de árboles navideños con una espectacular decoración navideña para que los invitados puedan fotografiarse junto a ellos. Por la noche, los huéspedes que asisten a las áreas dentro de Town Center, West Side y The Landing se hallarán con mágica nevada. Los hoteles de Disney Resort también estarán adornados para las celebraciones con sus emblemáticos árboles y otro adornos para la temporada. No obstante, no contarán con su tradicional exhibición de pan de jengibre. Minnie Mouse organizará una fiesta navideña en Hollywood y Vine en Disney's Hollywood Studios a partir del 6 de noviembre.



Recordemos que el Magic Kingdim en Orlando, Florida, fue nombrado el mejor parque temático de Disney y de todo el mundo. Asimismo, Walt Disney World cuenta con otras fabulosas atracciones como Space Mountain, Buzz Lightyear's Space Ranger Spin, Piratas of the Caribbean, The Haunted Mansion y el Castillo de Cenicienta el cual fue remodelado recientemente.