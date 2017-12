William Atchison había atraído atención de la policía

Aztec, Nuevo México.- Un hombre armado de 21 años que se hizo pasar por estudiante para ingresar a una escuela secundaria en Nuevo México donde mató a dos estudiantes había atraído la atención de los investigadores hace más de un año, dijeron las autoridades el viernes.

William Atchison, ex estudiante en la pequeña Escuela Secundaria Aztec, había comprado legalmente una pistola en una armería local un mes atrás y planeó el ataque, dijeron las autoridades. Atchison dejó un mensaje en un disco de memoria hallado en su cuerpo en el que detallaba su plan de esperar a que los estudiantes bajasen de los autobuses y entrasen a clases.

Atchison entró a la escuela con estudiantes y fue a un baño en el segundo piso para prepararse. Su plan era disparar contra un aula y suicidarse.

"El trabajo es una porquería, la escuela es una porquería, la vida es una porquería. Quiero irme de esta (expletivo)", escribió.

Foto: AP.

Más vidas se habrían perdido si Francisco I. Fernandez no hubiese entrado al baño, dicen las autoridades. Fue entonces que Atchison mató a Francisco. Atchison salió al pasillo y se encontró a su segunda víctima, Casey J. Martinez, y la mató.

El atacante entonces comenzó a caminar por el pasillo disparando al azar, antes de suicidarse.

"Es un acto cobarde", dijo el jefe policial del condado San Juan Ken Christesen.

Las autoridades dicen que Atchison no tenía historial delictivo, ni siquiera una multa de tránsito. Su único encuentro con la policía fue lo que describieron como un mensaje genérico en un juego en internet en 2016 en el que habló de qué armas podían usarse en un ataque a tiros de gran escala.

Foto: AP.

El FBI dijo que ese mensaje fue marcado y que los investigadores hablaron con Atchison en su casa en Aztec, donde vivía con sus padres. En aquel entonces, él no poseía armas de fuego, aparte de una pistola de aire y dijo que no tenía interés en tirotear una escuela y solamente le gustaba provocar en sitios de internet.

EL HECHO

Heaven Angelica Hughes y sus compañeras de clase oyeron fuertes ruidos provenientes del pasillo justo antes de que las balas comenzaran a volar por la ventana, golpeando una pared justo sobre la cabeza de un estudiante.

"¡Tirense al suelo!" Gritó su maestra. La estudiante de 15 años cayó al piso y se escondió debajo de su escritorio. Heaven luego envió un mensaje de texto: Mamá, hay un tiroteo aquí en la escuela.

Al otro lado del pasillo, David Stone, de 16 años, escuchó los mismos booms mientras estaba en la clase de matemáticas. Su maestra llevó a la clase a un armario y cerró la puerta.

"Esto no es un simulacro", dijo un locutor a través del intercomunicador escolar a los estudiantes.

Foto: AP

Cuando los asustados estudiantes salieron el jueves de sus escondites en Aztec High School, supieron que dos de sus compañeros habían muerto.

El tirador también murió y la unida comunidad de 6 mil 500 personas quedó sumida en el luto cuando se convirtieron en una de las últimas en sentir el aguijón de lo que parece ser una tragedia rutinaria en los Estados Unidos.

Por qué el tirador eligió a Casey J. Márquez y Francisco I. Fernández seguía siendo un misterio, ya que los detectives revisaban las pruebas. Hasta el momento, han publicado algunos detalles.

"Simplemente pensé que era un sueño", dijo Sebastian McNeal, de 18 años, quien esperaba abordar un autobús escolar para dirigirse a un torneo de baloncesto. "Pensé que iba a despertar y todo iba a estar bien". Luego vio una ambulancia. "Sabía que era real", dijo.

Foto: AP

La gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, declaró que varios actos de valentía ayudaron a salvar vidas durante un tiroteo mortal en una escuela de un pueblo pequeño.

La policía llegó a la escuela en menos de un minuto después de recibir las llamadas iniciales, las que llegaron poco después del comienzo del primer período. Con la escuela encerrada, entraron por una ventana y una puerta.

No estaba claro si el tirador murió por suicidio o fue asesinado por la policía. No se informaron otras lesiones.

Foto: AP

Horas después de los disparos, los estudiantes y la comunidad se reunieron en iglesias, centros comunitarios y luego en un parque, desafiando las frías temperaturas para una vigilia a la luz de las velas. Estaban tratando de darle sentido a todo. En la iglesia católica de San José, los residentes se reunieron para rezar un rosario en honor a las víctimas.

"Ahora mismo debemos mantenernos mutuamente en nuestros corazones y pensamientos y cuidarnos unos a otros", publicó la alcaldesa de Aztec, Sally Burbridge, en su página de Facebook.

Algunos residentes ondeaban banderas americanas en calles concurridas.

"Esta es una comunidad apegada", dijo Marsha Dodd, de 51 años, mientras sostenía una bandera frente a la tienda de comestibles Safeway de Aztec. "No quiero esto en mi comunidad, solo paz y amor".

Foto: AP

La mujer se paró junto a Dennis Martínez, de 24 años, quien sostenía un letrero que exigía que se permitiera a los maestros portar armas.

En la vigilia cerca de la calle principal de la ciudad, los pastores de diferentes iglesias instaron a los estudiantes y sus padres a orar y hablar si sintieran dolor.

La gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, habló brevemente y le dijo a la multitud que "todo Nuevo México está con ustedes".

Foto: AP

David Stone y Heaven Angelica Hughes se reunieron con amigos y levantaron sus velas cuando un orador los instó a no ceder. Cuando todo terminó, David dijo que no podía regresar a la Escuela preparatoria Aztec. "No lo sé. Tal vez vaya a la escuela en casa o algo así ", dijo.

Siguió repitiendo el momento en que él y otros estaban encerrados en el armario, sin saber si eran objetivos.

Foto: AP

Azteca está en el corazón del petróleo y gas del país de al noroeste de Nuevo México y cerca de la Nación Navajo. Su calle principal está bordeada por antiguos edificios de ladrillo que datan de hace más de un siglo. Los funcionarios dicen que es una ciudad donde todos conocen a los demás y donde las festividades de bienvenida son suficientes para cerrar la calle principal.

Sebastian dijo que no sabía cuándo podría volver a pensar en el baloncesto.

"Pero Aztec volverá", dijo. "Seremos más fuertes".

Los funcionarios dicen que las escuelas de la ciudad que cancelaron labores el jueves permanecerán cerradas el viernes.

