¡"Ya es suficiente"!: miles protestan para exigir nuevas leyes de seguridad de armas

Miles de personas se manifestaron este sábado 11 de junio en el National Mall y alrededor de Estados Unidos en un nuevo impulso para que se tomen medidas de control de armas después de los recientes tiroteos masivos desde Texas hasta Nueva York, que según activistas deberían obligar al Congreso a actuar.

"Ya es suficiente", dijo la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, en la segunda manifestación de March for Our Lives en su ciudad. "Hablo como alcaldesa, como madre, y hablo en nombre de millones de estadounidenses y alcaldes de Estados Unidos que exigen que el Congreso haga su trabajo. Y su trabajo es protegernos, proteger a nuestros hijos de la violencia armada".

Orador tras orador en Washington pidieron a los senadores, que son vistos como un impedimento importante para la legislación, que actúen o se enfrenten a ser expulsados de su cargo, especialmente dada la conmoción a la conciencia de la nación después de que 19 niños y dos maestros fueron asesinados el 24 de mayo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde.

Familiares y amistades de víctimas salen a las calles a protestar

"Si nuestro gobierno no puede hacer nada para evitar que 19 niños sean asesinados y masacrados en su propia escuela, y decapitados, es hora de cambiar quién está en el gobierno"

Dijo David Hogg, sobreviviente del tiroteo de 2018 que mató a 17 estudiantes y personal de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida.

Cofundador de la organización March For Our Lives que se creó después de ese tiroteo y celebró su primer mitin en Washington poco después, Hogg dirigió a la multitud en cánticos de "Voten por ellos".

Yolanda King, nieta de Martin Luther King Jr., agregó: "Esta vez es diferente porque no se trata de política. Se trata de moralidad. No derecha e izquierda, sino correcto e incorrecto, y eso no solo significa pensamientos y oraciones. Eso significa coraje y acción".

Manuel Oliver, cuyo hijo, Joaquín, murió en el tiroteo de Parkland, pidió a los estudiantes "que eviten volver a la escuela hasta que nuestros líderes electos dejen de evitar la crisis de violencia armada en Estados Unidos y comiencen a actuar para salvar nuestras vidas".

Cientos de personas se reunieron en un anfiteatro en Parkland, donde Debra Hixon, cuyo esposo, el director deportivo de la escuela secundaria Chris Hixon, murió en el tiroteo, dijo que es "demasiado fácil" para los jóvenes entrar en las tiendas y comprar armas.

"Ir a casa a una cama vacía y un asiento vacío en la mesa es un recordatorio constante de que se ha ido", dijo Hixon, quien ahora se desempeña como miembro de la junta escolar. "No habíamos terminado de crear recuerdos, compartir sueños y vivir la vida juntos. La violencia armada le arrebató eso a mi familia".

En San Antonio, a unas 85 millas al este de Uvalde, los manifestantes corearon "Hey, hey, ho, ho, la NRA tiene que irse". Un hombre que dijo que ayudó a organizar la manifestación, Frank Ruiz, pidió leyes de reforma de armas similares a las promulgadas en Florida después del tiroteo de Parkland que se centraron en aumentar la edad para comprar ciertas armas de fuego y marcar a aquellos con problemas de salud mental.

Cámara de representantes aumenta el límite de edad para portar armas semiautomáticas

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado proyectos de ley para aumentar el límite de edad para comprar armas semiautomáticas y establecer leyes federales de "bandera roja". Un grupo bipartidista de senadores esperaba llegar a un acuerdo esta semana sobre un marco para abordar el tema y sostuvo conversaciones el viernes, pero no se anunció ningún acuerdo.

El presidente Joe Biden, quien estaba en California cuando comenzó el mitin en Washington, dijo que su mensaje a los manifestantes era "seguir marchando" y agregó que es "ligeramente optimista" sobre las negociaciones legislativas para abordar la violencia armada. Biden pronunció recientemente un apasionado discurso a la nación en el que pidió varias medidas, incluido el aumento del límite de edad para comprar armas de asalto.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Eric Adams, quien hizo campaña para frenar la violencia en la ciudad más grande del país, se unió a la fiscal general del estado, Letitia James, quien está demandando a la Asociación Nacional del Rifle, para liderar a activistas a través del puente de Brooklyn.

Jóvenes estadounidenses salen a las calles a exigir control de armas

"Nada sucede en este país hasta que los jóvenes se ponen de pie, no los políticos", dijo Letitia James.

Se unieron al llamado al cambio cientos de personas que se manifestaron en un parque fuera del tribunal en Portland, Maine, antes de marchar por el Puerto Viejo y reunirse fuera del Ayuntamiento. En un momento dado, corearon: "Hey, hey, hey, NRA. ¿Cuántos niños mataste hoy?"

John Wuesthoff, un abogado retirado en Portland, dijo que estaba ondeando una bandera estadounidense durante la manifestación como un recordatorio de que el control de armas "no es antiestadounidense".

"Es muy estadounidense tener regulaciones razonables para salvar las vidas de nuestros niños", dijo.

Cientos de manifestantes en Milwaukee marcharon desde el tribunal del condado hasta el Distrito de Ciervos de la ciudad, donde el mes pasado 21 personas resultaron heridas en tiroteos en la noche de un partido de playoffs de la NBA. La organizadora Tatiana Washington, cuya tía fue asesinada por la violencia armada en 2017, dijo que la marcha de este año es particularmente significativa para los residentes de Milwaukee.

"Muchos de nosotros todavía estamos pensando mucho en el tiroteo masivo que ocurrió después del juego de los Bucks", dijo Washington. "No deberíamos tener miedo de ir a ver a nuestro equipo en los playoffs y vivir con miedo de que nos disparen".

La pasión que despierta el tema quedó clara en Washington cuando un joven saltó la barricada e intentó apresurarse en el escenario antes de ser interceptado por la seguridad. El incidente causó un breve pánico cuando la gente comenzó a dispersarse.

Los organizadores esperaban que la segunda manifestación de March for Our Lives atrajera hasta 50,000 personas al Monumento a Washington, aunque la multitud parecía más cercana a 30,000. El evento de 2018 atrajo a más de 200,000 personas, pero el enfoque esta vez fue en marchas más pequeñas en un estimado de 300 ubicaciones.

El movimiento liderado por jóvenes creado después del tiroteo de Parkland presionó con éxito al gobierno estatal de Florida, dominado por los republicanos, para que promulgara cambios radicales en el control de armas. El grupo no coincidió con eso a nivel nacional, pero ha persistido en abogar por restricciones de armas desde entonces, así como en participar en campañas de registro de votantes.

Los sobrevivientes de tiroteos masivos y otros incidentes de violencia armada han presionado a los legisladores y han testificado en el Capitolio esta semana. Entre ellos estaba Miah Cerrillo, una niña de 11 años que sobrevivió al tiroteo en Robb Elementary. Describió a los legisladores cómo se cubrió con la sangre de un compañero de clase muerto para evitar recibir un disparo.