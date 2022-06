Ya no es tu decisión. Corte Suprema anula Roe v. Wade; los estados pueden prohibir el aborto

Estados Unidos.- La Corte Suprema eliminó las protecciones constitucionales para el aborto que habían estado vigentes durante casi 50 años en una decisión de su mayoría conservadora de anular Roe v. Wade.

Se espera que el resultado del viernes conduzca a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados.

La decisión, impensable hace solo unos años, fue la culminación de décadas de esfuerzos por parte de los opositores al aborto, que fue posible gracias a un lado derecho envalentonado de la corte que ha sido fortalecido por tres personas designadas por el expresidente Donald Trump.

El fallo se produjo más de un mes después de la sorprendente filtración de un proyecto de opinión del juez Samuel Alito que indicaba que el tribunal estaba preparado para dar este paso trascendental.

Pone a la corte en desacuerdo con la mayoría de los estadounidenses que estaban a favor de preservar Roe, según las encuestas de opinión.

Alito, en la opinión final emitida el viernes, escribió que Roe y Planned Parenthood v. Casey, la decisión de 1992 que reafirmó el derecho al aborto, se equivocaron el día en que se decidieron y deben ser revocadas.

“Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados. La Constitución no hace referencia al aborto, y tal derecho no está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”, escribió Alito.

La autoridad para regular el aborto recae en los poderes políticos, no en los tribunales, escribió Alito.

Junto a Alito estaban los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Los últimos tres jueces son designados por Trump. Thomas votó por primera vez para anular a Roe hace 30 años.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, no habría llegado a poner fin al derecho al aborto, señalando que habría defendido la ley de Mississippi en el centro del caso, una prohibición del aborto después de 15 semanas, y no habría dicho nada más.

Los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, el ala liberal disminuida de la corte, discreparon.

“Con tristeza, por esta Corte, pero más, por los muchos millones de mujeres estadounidenses que hoy han perdido una protección constitucional fundamental, disentimos”, escribieron.

Se espera que el fallo afecte de manera desproporcionada a las mujeres pertenecientes a minorías que ya enfrentan un acceso limitado a la atención médica, según estadísticas analizadas por The Associated Press.

Trece estados, principalmente en el sur y el medio oeste, ya tienen leyes en los libros que prohíben el aborto en caso de que se revoque Roe. Otra media docena de estados tienen prohibiciones o prohibiciones casi totales después de las 6 semanas de embarazo, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

En aproximadamente media docena de otros estados, la lucha se centrará en prohibiciones de aborto inactivo que se promulgaron antes de que se decidiera Roe en 1973 o nuevas propuestas para limitar drásticamente cuándo se pueden realizar abortos, según el Instituto Guttmacher, un grupo de investigación que apoya el aborto.

Más del 90% de los abortos se realizan en las primeras 13 semanas de embarazo, y más de la mitad ahora se realizan con pastillas, no con cirugía, según datos recopilados por Guttmacher.

La decisión se produjo en un contexto de encuestas de opinión pública que encuentran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a revocar Roe y entregar la cuestión de si permitir el aborto por completo a los estados.

Las encuestas realizadas por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y otros también han mostrado consistentemente que aproximadamente 1 de cada 10 estadounidenses quiere que el aborto sea ilegal en todos los casos.

La mayoría está a favor de que el aborto sea legal en todas o en la mayoría de las circunstancias, pero las encuestas indican que muchos también apoyan las restricciones, especialmente más adelante en el embarazo.

La administración de Biden y otros defensores del derecho al aborto han advertido que una decisión que revoque a Roe también amenazaría otras decisiones de la corte superior a favor de los derechos de los homosexuales e incluso potencialmente, la anticoncepción.