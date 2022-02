"Ya no se puede hacer nada por mí", joven con cáncer terminal le dona sus ahorros a niño enfermo

Reino Unido.- Un joven de 19 años de edad el cual tiene cáncer terminal decidió donarle todos sus ahorros a un niño de seis años de edad que padece la misma enfermedad y que necesita viajar a Estados Unidos para recibir su tratamiento.

Rhys Langford de 19 años de edad fue diagnosticado con neuroblastoma y ya tenía un año sin rastros de este cáncer que se origina en las células nerviosas, lamentablemente se le detectaron otros tumores sospechosos, haciendo que su enfermedad se volviera terminal.

Cuando Rhys se enteró de que le quedaba poco tiempo de vida, decidió recaudar fondos para Jacob Jones, un niño de seis años de edad que lucha contra el cáncer y que debe viajar a Estados Unidos para recibir un tratamiento contra la enfermedad.

Además de la recaudación, el joven le donó a Jacob 1000 libras esterlinas (1340 dólares) que tenía en sus ahorros, lo curioso de este caso es que ninguno de los dos se conoce en persona, fue por redes sociales cómo Rhys se enteró de la historia del niño.

En la recaudación Rhys juntó 5500 libras (7389 dólares) para que financie los viajes y el tratamiento de Jacob Jones, quien desde que tenía dos años de edad lucha contra el cáncer.

"Sé que ya no se puede hacer nada por mí, pero como uno de mis últimos deseos me gustaría ayudar a Jacob a luchar contra esta terrible enfermedad. Jacob tiene seis años y ha estado luchando la mayor parte de su vida y no debería ser así. Por favor, ayúdenme, ayuden a Jacob", dijo Rhys en entrevista.

La familia de Jacob agradeció el gran gesto del joven, y explicó que el niño ha tenido que soportar sesiones de quimioterapias y varias cirugías para salvar sus extremidades como fémur, cadera y pelvis, lamentablemente el cáncer se le extendió a los pulmones por lo que pudiera quedarle pocos meses de vida.