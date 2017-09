"Yo decía hola y me pegaban"; menor víctima de bullying

Argentina.- Cuando hablamos de acoso escolar o bullying, estamos haciendo referencia al maltrato psicológico y físico que sufren estudiantes por parte de otros compañeros de clases.

El bullying es un problema creciente en las escuelas, la cual consiste en un maltrato producido entre los mismos estudiantes con el objetivo de someter y asustar a las víctimas.

Este es el caso de un menor de tan sólo 9 años, quien los medios de comunicación local dieron a conocer el sufrimiento que vivía el pequeño al ser acosado por sus compañeros de clases.

Tiziano, es el menor que fue víctima de bullying, y al darse a conocer su historia ha conmocionado a toda la población de Argentina.

Los hechos ocurrían en las instalaciones de un colegio de la localidad santafesina de Oliveros, cuando la víctima decidió denunciar a sus compañeros agresores sobre el infierno que vivía día tras día.

"No sé por qué me pegan. Me gusta ir a la escuela, pero en los últimos días no tenía ganas de ir porque tenía un óco de miedo a que me peguen", comentó el niño.

Quien no sabía el por qué, sus compañeritos abusana de él de esa forma cuando el menor confirmaba que no les había hecho nada a ellos para que reaccionaran de tal forma contra él en el colegio.

"Yo decía hola y me pegaban", señaló Tiziano.

El menor de 9 años sufría bullying por sus compañeros. Foto: Ilustrativa

La familia del pequeño, comentan que en el colegio no están haciendo nada por evitar esas situaciones de bullying, ya que el menor ha sufrido violencia desde hace más de dos meses.

"Me pegaban entre cinco. Siempre tengo problemas con los mismos. No sé por qué pasa eso, yo no les digo nada", relata consternado el pequeño, quien cursa el cuarto grado.

La víctima de bullying relató que la agresión se producía durante los recreos y al interior del salón de clases.

"A veces en el recreo, y en el aula cuando estábamos escribiendo me tiraban papeles, gomas, tapitas de fibrones y no me dejaban copiar", comentaba con la cara triste el niño.

Sus agresores lo golpeaban en el recreo y en el salón de clases. Foto: Temática/Ilustrativa

El menor comenta que no había mencionado nada a sus familiares por mierdo a que se enfurecieran sus agresores, ya que lo habían amenazado con golpearlo, sin embargo, el abuelo de Tiziano se enteró e inmediatamente acudió al colegio para comentar la situación que pasaba su nieto a los docentes del plantel, y la respuesta que recibió fue que hablarían con los padres, pero a los días volvió al colegio y se dio cuenta que seguía pasando lo mismo.

"Las últimas semanas fue alevoso, se turnaban para pegarle", comentó el abuelo.

Los familiares del pequeño Tiziano realizaron la denuncia correspondiente ante las autoridades y prometen que llegarán hasta las últimas consecuencias para que la situación se resuelva.

Por su parte, la directora del colegio argumentó que por disposiciones de sus superiores, no podían hablar al respecto.

Hasta el momento se esta investigando el caso para tomar las medidas correspondientes.

Fuente: Crónica