“Yo no quiero enterrar a mi hermano”

Argentina.- La hermana de Cristian David Ibáñez, una de las 44 personas que van a bordo del submarino argentino desaparecido hace una semana en el océano Atlántico, dijo hoy que si el operativo de búsqueda hubiese empezado "antes", los tripulantes ya estarían con sus familias.

"Mucha impotencia sentimos, mucho dolor, porque hay cosas que se debieron haber hecho antes, y no esperar que queden 24 horas de vida", afirmó Elena, una de las hermanas del radarista del ARA "San Juan", en declaraciones a la prensa desde la base naval de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, a donde debía haber llegado el sumergible el lunes.

Una mujer consuela a Elena. AFP

En concreto, criticó que pese a que el submarino de la Armada se comunicó por última vez el pasado miércoles, la búsqueda no comenzó hasta la madrugada del viernes, a lo que, señaló, se suma el hecho de que hasta ayer no se enviase un submarino a buscarlo.

Asimismo, denunció que las autoridades siguieran tanto el "protocolo" y esperasen al lunes para informar de que, antes de desaparecer, el buque había sufrido una avería eléctrica en sus baterías, algo que, según la fuerza naval argentina, no tendría por qué haber afectado al funcionamiento del submarino.

El último paradero conocido del "San Juan" fue en la zona del Golfo San Jorge, en la Patagonia argentina, a 432 kilómetros de la costa, donde se encontraba en su camino entre la base naval de Ushuaia, la provincia más austral del país, y Mar del Plata, donde está su apostadero.

AP

Elena recordó que hoy se cumple el séptimo día sin saber dónde se encuentran los 44 tripulantes y se reduce la probabilidad de que sobrevivan.

"Queremos que esté con nosotros porque nos parece ilógico, nos parece increíble que con tanta ayuda internacional hasta ahora no se encuentre, con tanta tecnología, con tantos medios", aseguró antes de insistir en que no es que no hubiese "predisposición" de otros países para ayudar.

Asimismo, consideró que si se hubiesen tomado "otro tipo" de decisiones y medidas, "hoy lo tendríamos acá, con nosotros".

La mujer lamenta que las autoridades tardaran tanto en buscar el submarino. Foto AFP

"Y después, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nos van a entregar?", agregó Elena.

"Nosotros estamos acá, tranquilos, respiramos, comemos, y ellos están allá abajo en la profundidad (...). Porque si no lo encontraron por arriba, está por abajo", sentenció la hermana del radarista.

Submarino ARA: los rostros y la esperanza ante la tragedia. FOTO: EFE

"Adentro es un velorio, todo . 'Digan lo que sienten, hablen, no sé qué están esperando'. Uno no puede creer que sea el propio país el que los deje morir", señaló Helena que, desconsolada, fue contenida por desconocidos que estaban en los alrededores de la base.

“Sienten como esperar un velorio, yo no lo siento así, yo no quiero enterrar a mi hermano”.

Foto AFP

En el último parte oficial emitido hoy, el portavoz de la Armada, Enrique Balbi, advirtió de que el ARA "San Juan" podría haber entrado en una fase "crítica" en cuanto a la disponibilidad de oxígeno, aunque no descartó que saliese a la superficie a renovarlo.

Además de cerca de una veintena de equipos marítimos y aéreos nacionales, colaboran en el operativo con medios materiales y humanos países como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Francia y España.