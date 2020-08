YouTuber inventa pistola que dispara mascarillas para quienes no las usen

Estados Unidos.- Un YouTuber emprendedor decidió crear una pistola que lanza mascarillas. "¡Un problema estadounidense exige soluciones estadounidenses!" dijo Allen Pun, quien dirige el canal "Sufficiently Advanced", que tiene más de un millón de suscriptores.

Hice un lanzador de máscaras y lo traje a Huntington Beach, que es una de las ciudades más anti-máscaras del sur de California. ¿Qué podría salir mal?, el escribio.

Allen apuntó directamente a aquellos que se niegan a cubrirse la cara en medio de la pandemia de coronavirus al inventar una pistola neumática que lanza máscaras a sus cabezas, informó Newsweek.

En muchos países abundan las muestras de irresponsabilidad con el uso de las mascarillas. AFP

El dispositivo, que dijo que parece "steampunk de historia alternativa de ciencia ficción alienígena", está cargado con una máscara quirúrgica equipada con un adhesivo de espuma de doble cara que le permite adherirse a la cara de un recalcitrante.

Para asegurarse de que la máscara aerotransportada aterrice en el lugar correcto, se utiliza un láser, y las tuercas de tubo proporcionan a las correas la cantidad justa de peso para envolver las cabezas de las personas.

Alimentando el proyectil hay bombillas de CO2 que generan 800 psi de presión. Luego, Pun probó el artilugio en el local conservador, donde la gente había expresado sus dudas sobre la efectividad de las máscaras.

Vamos a buscar a cualquier Karen que esté dispuesta a recibir un disparo en la cara por motivos de salud pública, dijo Pan.

"El concepto es droga, no te rindas", le dijeron cuatro mujeres que jugaban voleibol después de que su arma se rompiera en el primer intento, informó news.com.au. Después de arreglar el mal funcionamiento, Pan notó que un número de personas mayor al esperado usaba máscaras.

“No sé si fue solo la hora del día o la cantidad de lugareños versus turistas”, se preguntó. "O tal vez la gente está realmente aceptando la idea de las máscaras, ¡pero hay un montón de personas que llevan máscaras aquí!" En su lugar, decidió participar en pruebas de grupos focales.

"Se nos permite usar la Segunda Enmienda para protegernos", dijo Pan, quien en realidad no planea usar el arma de verdad. La mujer dijo: "No creo que sea para eso, pero me encantan las interpretaciones".

