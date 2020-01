Yuan, hace una referencia a Jojo y combate el coronavirus en China

China.- Yuan Herong es una reconocida cosplayer que no solo hace referencias de Jojo, Street Fighter y de The King of Fighters, también es una fisicoculturista que se encuentra luchando contra el coronavirus pues también es doctora.

Su cuenta de Instagram muestra imágenes vestida de Jolyne Kuyo (sí, este redactor es otaku también) y de Chun Li de Street Fighter, Yuan Herong se volvió viral por su tonificado cuerpo de personaje de anime y se encuentra atendiendo pacientes con coronavirus.

Pero recientemente sus publicaciones muestra cómo es combatir contra un rival muy fuerte, no es contra un villano que puede reiniciar el universo, pero sigue siendo una amenaza para la humanidad.

Yuan Herong se encuentra tratando pacientes infectados con coronavirus, el cual sigue cobrando víctimas en China, esperamos que la cosplayer logre salir de esto que tiene al mundo en alerta.