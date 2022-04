Zelenski acusa a Alemania y Hungría de bloquear un embargo energético a Rusia

Londres, 14 abr (EFE).- Durante una entrevista que emitió hoy la cadena televisiva BBC, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Alemania y Hungría de bloquear esfuerzos para embargar las importaciones de energía desde Rusia.

El funcionario afirmo que los países europeos que continúan adquiriendo petróleo ruso y siguen favoreciendo a la economía del país euroasiático, “gracias a la sangre de otros”.

"Algunos de nuestros amigos y socios -en cambio-, han comprendido que los tiempos han cambiado, que ya no estamos ante un problema de negocios y dinero. Estamos ante una cuestión de supervivencia", dijo Zelenski.

"Estados Unidos, el Reino Unido y algunos países europeos están tratando de ayudar, y de hecho están ayudando, pero aún necesitamos que lo hagan más rápido y más pronto", agregó el presidente ucraniano.

Al abordar la situación en la ciudad portuaria de Mariúpol, bajo el intenso bombardeo de las fuerzas militares r

usas desde a finales del mes de febrero, señaló que decenas de miles de personas han muerto y muchas más se encuentran en calidad de desaparecidas.

"Sabemos que sus documentos han sido reemplazados. Les dieron pasaportes rusos y los enviaron a la Rusia profunda. Algunos a campos, algunos a otras ciudades. Nadie sabe qué le está sucediendo a esa gente. Nadie sabe cuántos han sido asesinados", afirmó.

Señaló que las atrocidades aparentemente perpetradas por las tropas rusas en Mariúpol, Bucha, así como otros lugares en Ucrania, han reducido las posibilidades de que las negociaciones de paz con Moscú tengan éxito.

"Bucha está haciendo que se cierren" las posibilidades de un acuerdo, expresó Zelenski a la cadena británica. El mandatario defendió su gestión en las semanas previas a la invasión rusa, cuando su Gobierno urgió a los ucranianos mantener la calma y enfrió las perspectivas de un ataque.

Explicó que durante esos días su Ejecutivo estuvo trabajando para cerrar acuerdos que le permitieran adquirir armas y otros suministros, así como para evitar que cundiera el pánico entre la población.

"Eso es lo que quería Rusia, y no solo Rusia, pero no dejamos que ocurriera", indicó. "Pueden destruirnos, pero responderemos. Nos pueden matar, pero ellos también morirán. No puedo entender por qué han venido", agregó Zelenski.

Con información de EFE