"Matar un bebé en la panza no es trámite, prefiero ir preso"

Argentina.- El médico José Arduz ha puesto de manifiesto su postura ante el proyecto de legalización del aborto en Argentina.

El doctor tiene la firme convicción de renunciar a su empleo si lo obligan a realizar un aborto.

Arduz señala estar completamente en desacuerdo con el proyecto que se encuentra ya en manos del Senado de la nación.

El médico dijo a Informate Salta que algunas personas por ignorancia creen que la vida comienza al nacer, pero la vida empieza con la concepción misma.

Yo no haré ningún aborto, si tengo que ir preso iré preso. Si me obligan a hacer un aborto renunciaré a mi trabajo.

Explicó también que cualquier aborto puede causar una seria lesión en el útero.

Matar un bebé en la panza no es simple trámite. Yo no entiendo a las mujeres que cometen actos de pornografía para pedir por el aborto. La verdad es una actitud que no tiene explicación, agregó.