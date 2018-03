Desgarrador: Abuela mata a su nieta con parálisis y se suicida

Kentucky.- Casos insólitos de crueldad y crímenes tiene un cierto repunte en varias comunidades estadounidenses. Ahora es la impactante noticia de una mujer mayor, Julia Cash-Owens, que asesinó a su pequeña nieta Aurelia, de 14 años de edad, la cual tenía parálisis cerebral.

Samantha Castillo, madre de la niña e hija de la agresora se encuentra en shock por la terrible tragedia que la embarga. Ella ofreció su testimonio al medio de comunicación WAVE-TV.

La abuela quedó muerta en la casa

Por su parte, la policía del condado de Shelbyville tuvo que asistir ante los balazos en la escena del crimen. Cash-Owens fue declarada muerta en el lugar.

Aurelia, murió el pasado martes en el hospital por herida de bala en la cabeza, de acuerdo con el veredicto del forense.

Adam Fowler, otro hijo de la anciana dijo que su madre “estaba preocupada por la salud de su nieta y por verla sufrir tanto cuando se convulsionaba”.

En la casa vivía la abuela, su hija Samantha y los dos dos hijos de ella, Aurelia y un varón más pequeño. Luego del incidente, la madre escribió fuertes mensajes en Facebook.

"Mi hija Aurelia Castillo fue asesinada hoy por Julia Cash-Owens. Su propia abuela le disparó en la parte posterior de la cabeza, luego se quitó la vida. Mal... cobarde !!! todo por un TV de doscientos dólares de Adam Fowler. ¡Mi hija está muerta!", escribió Samantha quien también usa el apellido Fowler.

El otro hijo de la abuela y hermano de Samantha también escribió un mensaje en la red social, según WAVE.

Fuertes mensajes en Facebook

"Todavía no sabemos lo que realmente ocurrió ayer. Sé que perdí a mi maravillosa madre y bella sobrina. Mi madre pasó toda su vida ayudando a niños desfavorecidos. Se retiró y se ocupó de cuidar de su madre y sus nietos...".

"Pasó todos los días cuidando a mi sobrina, Aurelia, que tenía parálisis cerebral grave. También estaba criando a mi sobrino, con necesidades especiales. Esta es también la misma mujer que se fue a la cama con hambre cuando yo era más joven, y así sus hijos pudieran comer. Estoy tan acongojado que esto ha ocurrido. Nunca tuve nada que reprocharle a mi madre. Hoy, elijo celebrar su vida".

Horas después Samantha contestó: "Mi madre Julia Cash-Owens no debería ser celebrada de ninguna manera. ¡Bajo NINGUNA circunstancia está bien tomar la vida de un niño inocente! No hay lágrimas aquí por ella. ¡Mi hija ha sido asesinada y mi familia me ha excluido! Vergüenza".

La policía está investigando el incidente como un asunto doméstico. El motivo aún no hay sido revelado. Shelbyville es una ciudad de poco más de 14,000 habitantes, a unos 40 minutos al este de Louisville, Kentucky.