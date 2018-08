Abusa de menor hasta 100 veces, lo contactó por un video juego

Inglaterra.- Un hombre fue detenido tras abusar en más de 100 ocasiones a un menor con el pretexto de enseñarle a jugar PlayStation y Xbox.

El niño de cinco años de edad fue contactado por el hombre mediante un videojuego y fue así como comenzó su “amistad”, el pequeño iba a su casa a jugar y el hombre aprovechaba pasa abusar de él.

Según las autoridades, los hechos ocurrieron entre 2003 y 2007, hasta que el pequeño se mudó de domicilio.

Años después y siendo ya un adulto, la víctima decidió denunciar a su agresor de nombre Ali. En el domicilio del hombre fue encontrada pornografía infantil.

La pesadilla comenzó en 2003, con un beso que el hombre le dio al menor y terminó el año 2007, cuando la familia se mudó de casa, informó Sunday Express.

He desarrollado el TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) y me he lavado hasta el punto de que mi piel está roja y cruda. Me ha resultado difícil lidiar con experiencias normales y no me gusta cuando las personas me tocan, confesó el denunciante.