Tragedia en Canadá; mueren 14 integrantes de hockey en accidente

Montreal, Canadá, 7 Abr 2018 (AFP) - Catorce personas murieron en un choque entre el autobús de un equipo juvenil de hockey sobre hielo y un camión en una autopista de la provincia de Saskatchewan, oeste de Canadá, informó el sábado la policía.

"Podemos confirmar que 14 personas murieron como resultado de esta colisión" ocurrida el viernes hacia las 17H00, indicó la policía en un comunicado, agregando que además hubo 14 heridos, tres de gravedad.

El autobús trasladaba al equipo de hockey juvenil los Broncos de Humboldt -en el centro de la provincia- a un partido del torneo local. En total viajaban 28 personas, incluido el conductor.

No confirmamos la identidad de las víctimas por el momento, no podemos precisar si los fallecidos son jugadores o entrenadores", indicó la policía, que no dio detalles del conductor del camión.