Actriz porno muestra el boceto del hombre que la amenazó

WASHINGTON (AP) — La actriz porno Stormy Daniels agregó más drama el martes a la fantástica historia de un presidente, un intermediario y ella misma luego de que mostró un retrato hablado del hombre que dice que la amenazó hace siete años en un estacionamiento de Las Vegas para que no dijera nada sobre el encuentro sexual que ella dice haber tenido con el ahora mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Daniels hizo público el boceto en el programa “The View” de la cadena ABC e inmediatamente provocó conjeturas en internet sobre la identidad del joven hombre vestido con una sudadera. La actriz porno dijo que el hombre la amenazó en 2011 para que no dijera nada del amorío que tuvo en 2006 con Trump.

La actriz, cuyo nombre verdadero es Stephanie Clifford, dijo que no denunció la amenaza en ese tiempo porque tendría que haber revelado el amorío y porque tenía miedo de hacerlo.

No quería que todos supieran, no quería que mi familia se enterara de esa forma. No quería poner mi vida de cabeza”, expresó Daniels. En ese entonces, comentó, no le había contado a su esposo del encuentro sexual con Trump y “no quería que pensara que era una mala madre o que ponía en peligro a mi hija.