Ahora inmigrante chino es arrestado; teme deportación 

NUEVA YORK.- Un inmigrante chino que tiene una familia estadounidense en Nueva York teme ser deportado debido a que lo arrestaron cuando se presentó a una entrevista relacionada con una tarjeta de residencia.

Xiu Qing You, de 39 años, y residente de Queens, estaba detenido el sábado en una instalación en Nueva Jersey administrada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).

Foto: Ilustrativa/ Pixabay

En el mismo lugar se encuentra detenido el ecuatoriano Pablo Villavicencio, arrestado hace dos semanas cuando fue a entregar una pizza a una guarnición del ejército en Brooklyn.

You había solicitado asilo a su llegada a Estados Unidos hace 18 años y argumentó que temía que lo enjuiciaran por su fe católica si lo regresaban a China, según el periódico New York Daily News. Cuando le denegaron el asilo al inmigrante chino fue emitida en 2002 orden para que lo deportaran pero no fue cumplida.

El gobierno del presidente Donald Trump ha sido severo en estos casos.

You tiene un hijo de 4 años y una hija de 6, nacidos en Estados Unidos.

Su esposa, Yu Mei Chen, que estadounidense, dijo al Daily News que ha estado en comunicación por teléfono con su esposo y "nunca lo he visto llorar en mi vida; extraña mucho a los niños".

You solicitó la residencia permanente en 2015 y la pareja acudió a una entrevista el 23 de mayo, el día en que lo arrestaron.

El ecuatoriano Villavicencio consiguió la semana pasada un aplazamiento a su deportación a la espera de ulteriores procedimientos judiciales.