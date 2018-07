Al menos diez muertos en inundaciones en Birmania 

Rangún.- Al menos diez personas murieron y miles tuvieron que ser desplazadas por las inundaciones en Birmania, indicó este domingo un responsable gubernamental en tanto seguían las fuertes lluvias.

Grandes zonas agrícolas y pueblos del país quedaron sumergidos por el agua, que en muchos casos llega hasta los techos de las casas.

Diez personas murieron en las inundaciones, entre ellas tres soldados, dijo a la AFP un responsable que no quiso identificarse. "Más de 54.000 personas fueron desplazadas, añadió.

Las autoridades han creado 163 campos en el centro, el sur y el este del país para acoger a los desplazados.

Solemos tener inundaciones, pero este año son peores, dijo a la AFP Myint Myint Than, refugiada en uno de los campos.

Al principio el nivel del agua no era muy elevado y nos quedamos en casa. Pero cuando el agua empezó a invadir nuestra casa huimos en barca, explicó por su parte Than Than Win, de 43 años.