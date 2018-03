¿Qué pasó en el mundo un 14 de marzo?

Muchos acontecimientos marcan la historia en el mundo, sin duda el día de hoy 14 de marzo es recordado el nacimiento número 139 de Albert Einstein quien fuera uno de los físicos más reconocibles de la historia, su trabajo originó las teorías de la relatividad punto de partida de la física moderna y la muerte hoy de Stephen Hawking científico que pasará a la historia por su trabajo sobre los agujeros negros y por intentar unificar las dos grandes teorías de la física del siglo XX, la de la relatividad y la de la mecánica cuántica.

El pequeño Albert fue un niño quieto y ensimismado, y tuvo un desarrollo intelectual lento. El propio Einstein atribuyó a esa lentitud el hecho de haber sido la única persona que elaborase una teoría como la de la relatividad:

"Un adulto normal no se inquieta por los problemas que plantean el espacio y el tiempo, pues considera que todo lo que hay que saber al respecto lo conoce ya desde su primera infancia. Yo, por el contrario, he tenido un desarrollo tan lento que no he empezado a plantearme preguntas sobre el espacio y el tiempo hasta que he sido mayor".