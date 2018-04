Alojó y alimentó a una pareja a cambio de intimidad con esposa

Florida.-Un político de Florida arrestado esta semana por cargos relacionados con la prostitución, presuntamente alimentó y alojó a una pareja casada a cambio de permitirle tener relaciones sexuales dos veces a la semana con la mujer, quien afirmó en un informe el sábado que la mantuvo como "esclava sexual".

"La bailarina exótica Valerie Surette afirmó que el comisionado del condado Hernando, Nick Nicholson, de 71 años, "le suplicó" su último año "mudarse y tener relaciones sexuales con él", ofreciéndole "grandes sumas de dinero" a cambio, informaron medios.

El acusado y la mujer que presentó la denuncia. Foto: Hernando County Sheriff's Office

"Lo que sea que él quisiera, tenía que hacer", afirmó Surrette, de 30 años, una de las dos mujeres citadas en los documentos de acusación cuando Nicholson fue arrestado el jueves.

Hace unos seis meses, Surette dijo que finalmente aceptó el supuesto arreglo, que también incluía a su esposo, Kendel Surette, de 33 años, en la casa de Spring Hill.

Foto: AFP

Según los informes, GOPer y la bailarina tenían un cronograma: Nicholson le pagó a la pareja $ 100 para tener relaciones sexuales con Surrette los martes y $ 200 dólares los sábados, dijo su esposo, Kendel Surette, a los agentes, informó el periódico.

Pero las cosas se volvieron cada vez más preocupantes, dijo al periódico, alegando que la hizo participar en actos sexuales incómodos o dolorosos que no formaban parte del trato.

Si no lo besaba, ni lo tocaba, ni me sentaba en su regazo, se enojaba.Trabajé en un club de striptease, pero eso es diferente. Aquí, yo era una esclava sexual.

Nicholson no hizo ningún comentario al Herald esta semana, pero le dijo a los policías que llamaron a su casa en febrero después de que The Surrette se metiera en una chatarra desagradable, que no estaba teniendo relaciones sexuales con Valerie, informó el periódico.