AMLO descarta remodelación en Palacio Nacional

Ciudad de México.- Bajo la premisa de que sólo necesita un espacio para acomodar su catre y colgar su hamaca, Andrés Manuel López Obrador rechazó que Palacio Nacional vaya a ser cerrado, así como que se vaya a tener que gastar dinero para su remodelación.

"No, no se va a gastar en eso [remodelación], es lo que ya está hecho, lo que pasa es que mis adversarios, que no mis enemigos, nada más digo una cosa, dicen 'se va a ir a vivir a Palacio ya van a cerrar el Palacio todo el Palacio para Andrés Manuel'", declaró el presidente electo en entrevista con medios.

"No, si yo nada más necesito muy poco espacio y es nada más para tener un catre y tener en donde colgar la hamaca", agregó entre risas.

Tras sostener una reunión en Baja California con el gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, López Obrador reiteró que la Residencia Oficial de Los Pinos se convertirá en un museo y espacio cultural para la ciudadanía.

"Si me voy a vivir al Palacio Nacional es una partecita del Palacio. Yo no estoy acostumbrado a vivir en mansiones, sería una pequeña parte y seguiría abierto", aseveró.

"Adentro del Palacio ya hay lugares de descanso, o sea, no sería algo nuevo o extraordinario, no es cerrar el Palacio, lo que se va a convertir en museo van a ser Los Pinos, va a ser un museo y se va a entregar al Bosque de Chapultepec, para las artes y la cultura".

Palacio Nacional. Foto: Archivo Reforma.

En tanto, sobre su reunión con el mandatario local, mencionó que el principal proyecto que se abordó es el de reducir el IVA en la frontera, del 16 al 8 por ciento.

Así como, agregó, reducir al 20 por ciento el impuesto sobre la renta y duplicar el salario mínimo en toda la franja fronteriza que va de Tijuana hasta Matamoros.

"Fue muy buena reunión para trabajar de manera coordinada por Baja California, en toda esta zona fronteriza, desde Tijuana hasta Matamoros, 3 mil 180 kilómetros de frontera en una franja de 30 kilómetros, se va a bajar el IVA", apuntó.

"Se va a reducir el IVA al 8 por ciento y va a bajar también, se va a reducir el impuesto sobre la renta al 20 por ciento y va a aumentar el salario mínimo al doble".

Con información de Reforma.