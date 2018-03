¿Qué hizo madrastra de Gabrielito después de asesinarlo?

Madrid.- España aún no supera la perdida de Gabrielito, el niño de ocho años que fue presuntamente asesinado por su madrastra, Ana Julia Quezada.

La angustia y desesperación se había apoderado de la familia del pequeño, el pasado 27 de febrero cuando nadie supo nada de él después de que fuera a visitar a su abuela.

Ana Julia Quezada.Foto Facebook

Tras varios de intensa búsqueda, el cuerpo de Pescaíto fue encontrado en la cajuela del vehículo de su madrastra, ella admitió que lo había asesinado.

Hace un par de horas, Ana Julia confesó a las autoridades cómo había matado al niño, e intentó culparlo de lo que había hecho. De acuerdo con la declaración de la mujer, ella intentó ponerlo a salvo después de observar que estaba jugando con una hacha. Tras una fuerte discusión y supuestamente después de que el niño le respondiera que no era su madre, Ana Julia lo golpeó con el hacha y posteriormente lo asfixió.

Gabrielto.

"Estaba solo, jugando con un palito. Le dije: 'hombre, si estás solo vente conmigo. Voy a la finca'. Él se subió en el coche, fuimos a la finca y yo me puse a pintar. Él se quedó fuera jugando. Él me dijo: 'tú no eres mi madre, tú no me mandas y además no te quiero volver a ver nunca'. Así que nos peleamos por el hacha, se la quité y al final, con la rabia, acabé asfixiándolo, tapándole la nariz y la boca", declaró la mujer de acuerdo con lo publicado por el diario El Mundo.

Luego de asesinarlo, Ana Julia fumó un cigarro y durante unos minutos planeó lo que haría con el cuerpo del pequeño hasta que decidió enterrarlo.

"Saqué el paquete de tabaco y me fumé un cigarro. Y estuve pensando. No quería hacerle daño a Ángel así que lo mejor fue enterrarlo”.

Luego la mujer indicó que varios minutos después de tomó una pala y lo enterró.

Agarre una pala y lo enterré, sin ropa "así él [por su pareja] no sabría nunca lo que habría pasado, dijo la mujer.

Ana Julia fue detenida cuando circulaba con el cuerpo de Gabrielito en su vehículo, esto después de sacarlo del pozo a donde lo había enterrado.