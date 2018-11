"Hospital" atiende estatuas víctimas de vandalismo

BUENOS AIRES.- Descabezado, Aníbal Troilo reposa en un asiento con su bandoneón. A su lado, sonriente pese a no tener brazos, se yergue el cantor de tangos Alberto Castillo. Ambas son estatuas de glorias argentinas que fueron víctimas del vandalismo y esperan ser restauradas en una suerte de hospital de obras de arte en Argentina.

Las dos figuras de resina amputadas no tienen tanto valor económico, pero sí sentimental y simbólico por representar al género musical por excelencia en Argentina. Fueron trasladadas días atrás al predio de Monumentos y Obras de Arte (MOA) en Buenos Aires luego de ser dañadas junto a las de otros famosos artistas en esta capital.

En los talleres de ese centro, 15 restauradores se afanan por darle vida a la veintena de obras exhibidas al aire libre que mensualmente son cercenadas, pintadas con aerosol o destruidas por quienes las atesoran como trofeos, venden sus fragmentos, golpean al descargar su ira en protestas sociales o simplemente gozan derribándolas.

Siento orgullo al hacer este trabajo... Nos gustaría que fuera menor y dedicarnos sólo a la preservación de las obras a la intemperie, que la restauración pasase por el daño del paso del tiempo y no por un daño hecho adrede, dijo a The Associated Press Jorge Grimaz, a cargo de la coordinación operativa de MOA, que a su vez depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad.