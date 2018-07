“Se podría decir que yo nunca quise a mi hija. Yo la maté”

Se ha descubierto que una joven pareja fue capaz de asesinar a su pequeña hija de año y medio de nacida a golpes.

Lea también: Mamá, "Kloe dentro lavadora", decía su pequeño entre lágrimas

El cuerpecito de la bebé asesinada por sus padres fue descubierto sin signos vitales por una tía, visiblemente había sido golpeada.

Lea también: Jovencita fallece tras comer una galleta que contenía maní

La familiar fue quien se percató de que la pequeña no respiraba y la encontró cubierta con una manta en su cama.

La madre de la menor argumentó que la encontró sin vida tras regresar de la tienda; sin embargo, las lesiones en la pequeña delataron que se trataba de un homicidio.

La autopsia delató moretones en el cuerpo de la pequeña y tres costillas fracturadas.

Blanca “N”, la madre de la menor, no pudo ocultar más su delito y lo aceptó.

Se reveló que su pareja, Aldo “N” pudo haber sido parte del homicidio, o por lo menos, tener conocimiento del hecho, informó La República.

Aldo no supo a qué hora fue, él me dijo que se iría a bañar y en ese momento yo lo hice porque mi hija me desesperó porque empezó a llorar, dijo la mujer.