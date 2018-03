Argentina.- Karen Klein y Leandro Acosta son un caso singular, los hermanastros que se hicieron novios y después cómplices del asesinato de sus propios padres.

Los hermanastros – ex novios fueron detenidos el año 2015 por los asesinatos del padre de ella y la madre de él.

Karen salió rápidamente de prisión por falta de pruebas, señaló a Leandro como el responsable y a pesar de no haber encontrado los cuerpos, ahora ambos estarán en juicio oral.

Hermanos, novios y cómplices, pareja que asesinó a sus papás. Foto ilustrativa: Pxhere

El pasado martes, los hermanastros evitaron verse en los Tribunales. La fiscalía señaló que busca demostrar que ambos fueron partícipes de los crímenes y sospechan que descuartizaron e incineraron los cuerpos.

Según Tucum a las 7, la defensa de Leandro señala que no hay homicidio que seguir porque no hay cuerpos. Hay como prueba únicamente un mechón de cabello rubio y parte de un torso humano, los cuales la defensa no los considera prueba suficiente del hecho.

Una pareja que formó otra

Miryam Kowalczuk conoció a Ricardo Klein en una disco, el hecho fue considerado “un flechazo”. En ese momento ambos estaban sin pareja, a ella le pareció muy imponente aquel hombre, mientras el se flechó de aquella coqueta dama.

Foto ilustrativa: Pxhere

Ricardo se mudó a la casa de Miryam al año de relación, ella vivía con su hijo Leandro. Tiempo después se sumó Karen, a la muerte de su madre biológica.

La relación con los jóvenes no era buena, Leandro acusaba a Ricardo de llegar a quedarse con todo y Karen lo señalaba como responsable de la muerte de su madre por haberse separado.

Los jóvenes comenzaron una aprobada relación pero Ricardo se sentía inconforme con el joven al dirigirse a él como un flojo.

Ricardo comenzó a dedicarse a revender cartones y cobre, acumulaba basura en el patio y era usual que hubiera humo en el lugar.

Un homicidio sin cuerpos

Karen declaró que Leandro la obligó a limpiar la sangre que había en el lugar, después recogió a sus hermanos en la escuela y les dijo que los padres “se habían ido a un bingo a Uruguay."

Las autoridades buscan determinar si la joven es una víctima, una cómplice o instigó a los hechos.

Su ex novio también está siendo sometido al juicio oral, aún y con el diagnóstico de una psiquiatra que informa "sufría un trastorno psicótico compatible con enfermedad esquizoafectiva y epilepsia".

Horacio Klein, hermano de Ricardo, fue quien denunció la desaparición de la pareja y fue así como el caso comenzó.