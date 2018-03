España.- Ana Julia, la madrastra del pequeño Gabrielito, declaró el día de ayer la manera en que asesinó al hijo de su pareja tras una discusión.

Con la rabia, acabé asfixiándole, tapé nariz y boca: Ana Julia. Foto: Facebook

La madrastra asegura que comenzaron una riña tras intentar quitarle un hacha al pequeño, que Gabriel la ofendió y que no lo asesinó de manera premeditada, asegura que ella solo se defendió.

En su declaración, Ana Julia informa que salió justo detrás de Gabriel y que lo invitó a pintar a la finca; fue entonces cuando el chico subió al coche y se fue con ella.

Ana Julia y Ángel. Foto: Facebook

Según Espejo Público, la asesina confesa señala que ella se puso a pintar mientras él jugaba afuera de la finca. Fue al salir a buscarlo cuando la riña comenzó.

¿Qué haces jugando con un hacha?. Él me insultó, yo le intenté quitar el hacha, declaró Ana Julia.

Agregó que el niño le dijo que no era su madre, no lo mandaba y que no la quería volver a ver nunca.

Nos peleamos por el hacha, se la quité y al final, con la rabia, acabé asfixiándole, tapándole la nariz y la boca.

Foto: Facebook

El cuerpo del pequeño Gabriel fue encontrado el pasado Domingo en el maletero de Ana Julia, tras una intensa búsqueda de 13 días.

Con esta confesión, Ana Julia da a entender que todo se trató de defensa propia; sin embargo, las autoridades han notado muchas contradicciones en su confesión.

Según Telecinco, la autopsia ha revelado que el golpe lateral que presenta el cuerpo de Gabriel, demuestra premeditación y alevosía. Además que las heridas en su rostro indican una extrema violencia.

Los especialistas señalan que el golpe causó que el pequeño perdiera el conocimiento y posteriormente, la mujer lo asfixió. Sin embargo, las heridas en el rostro del niño casi confundían al forense dado que parecían golpes, más que “un tapar nariz y boca”.

Agregaron que el pequeño fue atacado, no forcejeó y por su peso y tamaño no podía defenderse, sus uñas lo demostraron. La madrastra lo desnudó para evitar que los rastros en la ropa del pequeño la delataran.