La atacó dejándola inválida y le pidió perdón por WhatsApp

Bogotá, Colombia.-El caso ha conmocionado a la región de Bogotá, donde una mujer, madre de cuatro hijos, recibió un disparo que terminó por pasar a través de su cuello, pero ahora su atacante se ha “disculpado” con ella. "Lo que yo hice no tiene presentación”, le dice en un audio por celular.

Los hechos tienen su principio cuando el hombre, antes pareja sentimental de la mujer, se trasladó hasta el barrio de Santa Rita, ubicado en la localidad de San Cristóbal, y al llegar a la vivienda donde ella se encontraba, le pidió que saliese en momento a atenderlo.

Pero al verla, desenfundó su arma para asestarle cuatro disparos.

Al llegar las autoridades, la apresuraron a un centro médico con la esperanza de que sobreviviera, pero siendo esta la prioridad al llegar al lugar de los hechos, dejaron que el hombre escapara incólume.

Después del acto, fue cuando el hombre hizo por mandar un audio a través de la conocida aplicación WhatsApp.

“Te saludo porque yo sé que no lo vas a hacer y pues realmente tienes razón y pues… o sea… lo que yo hice no tiene presentación”, dice el sujeto que, según un hermano de la víctima, estaría escapando a Chocó, de donde es oriundo, según reporta el portal Noticias Caracol.

No tiene justificación lo que hice, discúlpame. No es más lo que puedo decir, que se mejore. Cuídate, yo sé que me estás odiando y me vas a odiar, pero me gustaría verte mejor cada día, porque tú eres una persona muy inteligente.