Fue atacado por tiburón, un oso y una víbora en menos de 4 años

Estados Unidos.-Un hombre de Colorado logró una distinción la semana pasada que pocas personas probablemente querrían igualar.

Cuando un tiburón mordió a Dylan McWilliams el jueves en Hawai, significaba que había sido mordido por un tiburón, un oso y una serpiente de cascabel, todo en menos de cuatro años.

"No sé", dijo McWilliams al Honolulu Star-Advertiser el viernes. "Soy muy afortunado o realmente desafortunado".

Foto: Facebook

No es sorprendente que el joven de 20 años de Grand Junction diga que pasa mucho tiempo al aire libre. En el ataque del jueves, a unos 50 metros de Shipwreck's Beach, cerca de Poipu, McWilliams sufrió cortes profundos en una de sus piernas, pero la lesión no puso en peligro la vida, informó Hawaii News Now.

"La parte más aterradora fue volver a nadar", dijo al canal de noticias, agregando que esperaba que el tiburón no continuara siguiendo el rastro de sangre de su pierna.

Foto: AP

La herida de la pierna requirió siete puntos, informó el Star-Advertiser. En julio pasado, McWilliams le dijo al periódico que recibió nueve grapas en el cuero cabelludo después de que un oso de casi 300 libras invadió su campamento de Colorado.

El oso me agarró la parte de atrás de la cabeza y comenzó a tirar de mí, y yo estaba luchando lo mejor que pude. Me dejó caer y pisoteó un poco, y pude volver al grupo y lo asustaron.

Foto: AP

En cuanto a la serpiente de cascabel, ese encuentro ocurrió hace unos tres años y medio en Utah, McWilliams le dijo al Star-Advertiser.

Afortunadamente, recibió solo una pequeña cantidad de veneno, por lo que solo estuvo brevemente enfermo después, le dijo al periódico. "Mis padres están agradecidos de que aún estoy vivo", dijo.