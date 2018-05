Policía de París interroga a los padres y un amigo del atacante

París, Francia.- Investigadores que trabajan para comprender por qué un ciudadano francés de 20 años nacido en la república rusa de Chechenia protagonizó un ataque a puñaladas en el centro de París detuvieron el domingo a los padres del sospechoso y a un amigo, dijeron funcionarios franceses.

Los investigadores antiterroristas quieren saber si el agresor, identificado por el líder de Chechenia como Khamzat Azimov, tuvo ayuda o conspiradores. El atacante mató a un hombre de 29 años e hirió a otras cuatro personas con un cuchillo antes de que la policía le disparara fatalmente el sábado por la noche.

El sospechoso estaba en una lista de vigilancia policial por radicalismo, dijo a The Associated Press un funcionario judicial no autorizado para hablar públicamente sobre el caso. Pero tenía antecedentes penales limpios y no conocía a sus víctimas, dijo el vocero del Ministerio del Interior Frederic de Lanouvelle.

Los padres fueron detenidos en el distrito 18 del norte de París y su amigo fue detenido en la ciudad de Estrasburgo, en el este de Francia, el domingo por la tarde, dijo el funcionario judicial.

Los medios franceses informaron el domingo que Azimov había vivido en Estrasburgo, que está a 492 kilómetros de París. No estaba claro si residía con sus padres en la capital francesa cuando llevó a cabo el ataque.

Los testigos informaron que escucharon al hombre gritar "Allahu akbar", la frase en árabe que significa "Dios es grande", durante el ataque que ocurrió alrededor de las 9:00 pm en un área animada cerca de la Ópera Garnier.

El grupo Estado Islámico afirmó que el atacante era uno de sus "soldados" tres horas más tarde, pero no proporcionó pruebas para respaldar el reclamo ni los detalles sobre su identidad.

El agresor fue incluido en una base de datos nacional de miles de personas sospechosas de tener vínculos con el radicalismo, según el funcionario judicial. Los extremistas detrás de múltiples ataques en Francia en los últimos años han resultado estar en la lista de observación.

El funcionario dijo que el sospechoso nació en noviembre de 1997 en la República de Chechenia, en su mayoría musulmana, donde el extremismo ha estado latente durante mucho tiempo.

El presidente de Chechenia insistió el domingo en que Francia es responsable de los cuchillos, señalando que Azimov solo tenía pasaporte ruso hasta que tenía 14 años.

"Considero necesario declarar que toda la responsabilidad por el hecho de que Khazmat Azimov se metió en el camino del crimen recae completamente en las autoridades de Francia", dijo el presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov.

Solo nació en Chechenia, y su crecimiento, la formación de su personalidad, sus puntos de vista y sus persuasiones ocurrieron en la sociedad francesa.

El agresor atacó a cinco personas y luego huyó, según la policía de París y un testigo. Cuando los agentes de policía llegaron minutos después, los amenazó y fue asesinado a tiros, dijo el dirigente sindical Yvan Assioma. Varios testigos dijeron que el atacante corrió directamente hacia la policía.

Los clientes del bar y los asistentes a la ópera describieron sorpresa y confusión, y se les ordenó permanecer en el interior mientras se llevaba a cabo la operación policial en la rue Monsigny, en el animado 2º arrondissement, o distrito, de la capital francesa.

"Estaba trabajando en el restaurante y de repente escuché a una mujer gritando ... él vino y la atacó", recordó Jonathan, un testigo que trabajaba cerca y no quiso dar su apellido.

Ahí fue cuando comenzó el pánico. Todo el mundo comenzó a gritar e intentar llegar a nuestro restaurante. ... El atacante siguió caminando con su cuchillo en sus manos ensangrentadas.

"La policía apareció rápidamente en menos de cinco minutos. Lo rodearon e intentó atacarlos con un cuchillo, pero lo derribaron", dijo a los periodistas.

Un turista brasileño de 23 años de Washington le dijo a The Associated Press que ella y su tía vieron a la víctima fatalmente herida en el suelo y vieron llegar a la ambulancia y los trabajadores de rescate intentaron reanimarlo.

"Continuaron haciendo RCP durante lo que pareció ser un tiempo realmente largo y, al final, falleció, y le pusieron la sábana", dijo Carolina Melo. Ella dijo que ella y su tía habían estado en su hotel, salieron a investigar la ruidosa confusión cercana pero se retiraron después de escuchar varios disparos. La escena, dijo, "fue un desastre".

Un oficial de policía dijo que el asaltante no tenía documentos de identidad con él durante el ataque del sábado, pero fue identificado gracias al ADN.

Entre los heridos había un luxemburgués de 34 años, dijo en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores del pequeño país al norte de Francia. Las cuatro personas heridas están fuera del peligro, dijo el ministro del Interior francés, Gerard Collomb.

Collomb celebró una reunión especial de seguridad el domingo para abordar el ataque de París.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos ayudaría en la investigación.

"Las autoridades francesas, con toda la ayuda de inteligencia que Estados Unidos puede brindar, harán todo lo posible para resolver esto en las próximas horas", dijo Pompeo el domingo en Fox News.

La agencia de noticias Aamaq del grupo Estado Islámico dijo que el agresor actuó en respuesta a los llamados del grupo a apoyar a los miembros de la coalición militar anti-IS liderada por Estados Unidos. El ejército de Francia ha estado activo en la coalición desde 2014, y los partidarios de IS han matado a más de 200 personas en Francia en los últimos años.

La embajada rusa en Francia dijo que había solicitado más información sobre el sospechoso de ataque. Algunos refugiados que huyeron de las guerras en Chechenia en la década de 1990 y principios de 2000 se establecieron en Francia, pero los chechenos no han sido responsables de los ataques pasados de alto perfil en el país.

Dos hermanos chechenos estuvieron detrás del mortífero bombardeo del maratón de Boston en 2013.