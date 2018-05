Afirman que atacante de París no tenía antecedentes policiales

PARÍS.- Funcionarios franceses dicen que el hombre nacido en Rusia que atacó a cinco personas en el centro de París con un cuchillo no tenía antecedentes policiales y no conocía a sus víctimas.

El vocero del Ministerio del Interior, Frederic de Lanouvelle, dijo a The Associated Press el domingo que el hombre nació en la república rusa de Chechenia en 1997 y que no tenía ninguna condena o arresto anterior. Dijo que el atacante no tenía ningún vínculo con sus víctimas.

Foto: AP.

No estaba claro si el asaltante había sido señalado por radicalismo en el pasado. El grupo Estado Islámico afirmó que él era uno de sus luchadores.

Un oficial de policía dijo que el asaltante no tenía documentos de identidad con él durante el ataque del sábado, pero fue identificado gracias al ADN. Sus padres fueron cuestionados el domingo.

El agresor fue asesinado después de apuñalar a un hombre de 29 años e hiriendo a dos mujeres y dos hombres. Sus vidas estuvieron fuera de peligro el domingo.

Un funcionario judicial francés dice que el hombre detrás de un ataque con arma blanca en el centro de París nació en Chechenia en 1997, y sus padres han sido detenidos.

Foto: AP.

El funcionario dijo el domingo que el asaltante tenía nacionalidad francesa, pero que nació en la República de Rusia. El funcionario, que no estaba autorizado para ser nombrado públicamente, no proporcionó ninguna otra información sobre la identidad del atacante.

El ministro del Interior francés realizará una reunión especial de seguridad el domingo para abordar el ataque, que fue reclamado por el grupo Estado Islámico.