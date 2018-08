Atentado con dron y explosivos contra Maduro: Gobierno 

Caracas.- El ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó hoy que el presidente Nicolás Maduro fue víctima de un atentado con "artefactos voladores de tipo dron que contenían una carga explosiva", y que salió ileso del suceso, que ocurrió durante un acto con militares en Caracas.

De acuerdo con el funcionario, varios drones con cargas explosivas detonaron en las cercanías de la tarima donde Maduro ofrecía un discurso con motivo de la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), dejando como saldo "algunas heridas" en 7 militares.

Estos "no evidencian sino la desesperación que ya veníamos notando en algunos voceros de la utraderecha -oposición- venezolana, que no evidencian más que el odio que hemos denunciado de manera permanente de aquellos (...) que no cejan en recurrir a prácticas criminales", añadió Rodríguez.