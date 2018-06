Industria de las armas pelea contra los bancos de EU

Gainesville.- Con el incipiente negocio de fabricación de armas de Gary Ramey despegando en las tiendas minoristas, decidió comenzar a ofrecer una de sus pistolas para la venta en su sitio web.

Foto: AP

Eso no le cayó bien a la compañía que usó para procesar los pagos, y le informaron que estaban retirando su cuenta. Otra empresa de procesamiento de tarjetas de crédito le dijo lo mismo: no harían negocios con él.

¿La razón? Su negocio de fabricar armas de fuego viola sus políticas.

A raíz de los tiroteos masivos de alto perfil, las empresas estadounidenses se han pronunciado contra la industria de las armas de fuego en medio de la falta de acción de los legisladores sobre el control de armas. Las empresas procesadoras de pagos están limitando las transacciones, Bank of America dejó de proporcionar financiamiento a las compañías que fabrican armas estilo AR, y minoristas como Walmart y Dick's Sporting Goods impusieron restricciones de edad para las compras de armas.

Los movimientos son elogiados por los defensores de la seguridad de las armas, pero criticados por la industria de las armas que los ve como una forma indirecta de socavar la Segunda Enmienda. Los líderes de la industria de armas ven la reacción como una amenaza real para su industria y están llegando a la conclusión de que necesitan protecciones adicionales en el Congreso para evitar represalias financieras de los bancos.

"Si unos pocos bancos dicen 'No, no vamos a dar préstamos a traficantes de armas o fabricantes de armas', de repente la industria se ve amenazada y la Segunda Enmienda no significa mucho si no hay armas". dijo Michael Hammond, abogado de Gun Owners of America.

Si no puedes fabricar armas, si no puedes vender armas, la Segunda Enmienda no significa mucho.

Foto: AP

El tema ya llamó la atención del republicano que es presidente del Comité Bancario del Senado. El senador Mike Crapo de Idaho envió cartas criticando al Bank of America y Citigroup, que decidió restringir las ventas de armas de fuego por parte de sus clientes comerciales, sobre sus nuevas reglas de armas tras el tiroteo en la escuela secundaria de Florida en febrero.

Todos deberíamos preocuparnos si los bancos como el suyo buscan reemplazar a legisladores e intentar gestionar la política social limitando el acceso al crédito, escribió Crapo al director ejecutivo de Citigroup.

Honor Defense es una pequeña operación con un puñado de empleados que incluyen al hijo de Ramey y su esposa que trabajan en un edificio sin características en un parque de oficinas de Georgia al norte de Atlanta. En 2016, su primer año, vendió 7500 armas de fuego. Sus productos, pistolas de 9 mm hechas a mano que vienen en una variedad de colores, ahora se pueden encontrar en más de mil tiendas.

Foto: AP

Cuando Ramey notó que ni Stripe ni Intuit procesarían los pagos a través de su sitio, presentó una queja ante la fiscalía general de Georgia, contando con la ayuda de una ley estatal que prohíbe la discriminación de las firmas de servicios financieros contra la industria de las armas. Pero el estado lo rechazó, diciendo que el procesamiento de tarjetas de crédito no se considera un servicio financiero según la ley estatal.

Él ve el problema de la tarjeta de crédito como que las compañías "infunden política en los negocios".

Somos solo una pequeña compañía tratando de sobrevivir aquí. Ya es bastante difícil competir con Smith & Wesson, Ruger y Sig Sauer.

Foto: AFP

Las acciones de la industria financiera se produjeron en medio de un retroceso más amplio por parte de las empresas estadounidenses tras el tiroteo en Florida. Delta y United Airlines dejaron de ofrecer tarifas con descuento a los miembros de la NRA, al igual que las compañías de alquiler de automóviles Hertz, Alamo y First National Bank of Omaha, uno de los bancos privados más grandes del país, decidió no renovar una tarjeta de crédito Visa de marca compartida con la NRA.

Walmart y Dick's Sporting Goods decidieron que ya no venderían "armas de asalto" o armas de fuego a personas menores de 21 años. REI, una tienda de artículos deportivos para exteriores que no vende armas de fuego, se unió y decidió dejar de vender artículos como esquí gafas, botellas de agua y cascos para bicicletas fabricados por empresas cuya empresa matriz, Vista Outdoor, fabrica municiones y armas largas estilo AR.

Algunos legisladores respondieron el año de elecciones, especialmente en Georgia, donde el vicegobernador Casey Cagle, candidato a gobernador, encabezó una medida en la Legislatura para eliminar un recorte de impuestos sobre el combustible para castigar a la Delta con sede en Atlanta por su comportamiento hacia la NRA. El movimiento le costó a la aerolínea un estimado de 40 millones de dólares.

Foto: AFP

Los defensores del control de armas han aplaudido los esfuerzos, diciendo que demuestra un liderazgo responsable en un momento de parálisis en el gobierno. Los expertos dicen que es una señal de que las visiones del mundo de los negocios que se adentran en el debate sobre armas de fuego no son para nada arriesgadas y, de hecho, potencialmente beneficiosas para su marca.

"Las empresas en general evitan estos problemas como la peste y solo se involucran, ya sean compañías de tarjetas de crédito o aerolíneas, cuando sienten que no hacen nada es tan malo como hacer algo y se sienten completamente estancados", dijo Timothy D. Lytton, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia y autor de "Suing the Gun Industry: A Battle at the Crossroads of Gun Control and Mass Torts".

Foto: AFP

La industria de las armas reconoce que no hay nada que obligue a las empresas a hacer negocios con los fabricantes o comerciantes de armas. Los informes mensuales del gobierno federal muestran que las verificaciones de antecedentes para comprar un arma de fuego han aumentado hasta el año pasado, por lo que las primeras acciones aparentemente no han reducido las ventas.

Aún así, la industria cree que necesita leyes más fuertes contra represalias financieras en el futuro.

"Es posible que tengamos que buscar una legislación para asegurarnos de que no se puede hacer y que no se puede discriminar a las personas contra el ejercicio legal de un derecho constitucional", dijo Larry Keane, vicepresidente senior y asesor legal de la National Shooting Sports Foundation. , que representa a los fabricantes de armas "Imagínense si los bancos dijeran que no pueden comprar libros o que ciertos libros no son aceptables. Eso sería problemático y no creo que nadie defienda ese tipo de actividad de la industria bancaria".