Por error, fármaco para cáncer casi le quita la vida a un bebé

Chile.- Un bebé de solo 10 meses de edad fue llevado al médico por un resfriado; sin embargo, el medicamento que le dieron le causó una grave intoxicación.

El estado de salud del pequeño empeoró tras recibir un potente analgésico utilizado para enfermos de cáncer, cuando el médico le había recetado otro medicamento.

Mi hijo tiene 10 meses y lo llevé al médico porque lleva varios días con fiebre, y me indicaron que tenía una rinofaringitis aguda, y me indican el medicamento del niño y me dicen. 'ya, vaya a la farmacia y le compra este', relató la madre del pequeño a Chv noticias.