Con dolor, madre ve morir a su bebé por culpa de un herpes

Kira Aldcroft vivió el peor momento de su vida el día en que vio morir a su bebé recién nacido por culpa de un herpes que ella le transmitió en el parto y que no sabía que tenía.

Leer también: El tormento de una madre al ver a su bebé con piel de 'serpiente'

La joven de 22 años, empleada doméstica en Prestwich, Inglaterra, narró su historia y cuenta como jamás volverá a tener a su hijo Leo en brazos.

Foto ilustrativa de un recién nacido. The New York Times.

Leer también: Su bebé de 11 semanas murió, la causa de muerte, leche materna

Todo comenzó con una afta

Todo iba bien en el embarazo. Nunca imaginó que la aparición de una pequeña ampolla era señal de una tragedia.

Incluso, el médico que la trataba creyó que el afta era un efecto secundario normal de la gestación y descarto cualquier problema.

El día llego: un 9 de agosto Kira daba a luz a Leo, sin duda, el momento más feliz de su vida, pero todo cambió ocho días después.

El recién nacido comenzó a sangrar por la boca y su salud empeoró. Fue ahí cuando descubrieron que la madre era portadora de un tipo de herpes genital que le había contagiado a su hijo en el parto.

Foto: GoFoundMe

Sus órganos dejaron de funcionar

Su hígado y riñones empezaron a fallar. No había solución, al pequeño Leo lo inducieron al coma.

Lo conectaron a una máquina de diálisis para mantenerlo con vida pero luego le detectaron un coágulo en el cerebro.

Los órganos del bebé dejaron de funcionar. Tras dos días conectado a diversos aparatos, Kira decidió terminar con el sufrimiento de su hijo, quien luchó contra el virus.

"Había hecho todo lo humanamente posible para darle a mi hijo el mejor comienzo en la vida.

El día más triste y desgarrador de su vida

"Ese último día me quedé dormida con mi cabeza en su incubadora y sostuve su mano. Cuando llegó el momento de detener las máquinas, me dejaron abrazarlo.

Fue desgarrador, mientras respiraba por última vez en mis brazos, lo tomé de la mano y lo abracé de cerca. Al oído le dije lo orgullosa que estaba de él”, recordó la mujer en diálogo con medios locales.

Además, explicó que padecía el virus VSV2 (un tipo de herpes genital) y que todo podría haberse evitado.

Todo empezó con una ampolla que parecía insignificante. Foto: Pixnio

"Al virus podría haberlo contraído antes o durante el embarazo, ya que puede estar inactivo durante meses o años, así que no hay forma de saberlo. No tenía conocimiento de que tenía el virus, ya que no había ningún otro síntoma aparte de la candidiasis bucal, y si me hubieran ofrecido una prueba durante mi embarazo, todo este dolor podría haberse evitado".

"Había hecho todo lo humanamente posible para darle a mi hijo el mejor comienzo en la vida", recordó y entre lágrimas señaló que lo más duro fue regresar a su casa donde todo estaba adornado y preparado para criar al bebé.

Para enfrentar y canalizar ese dolor, Kira comenzó una campaña para difundir la importancia de realizar este estudio y prevenir esta clase de muertes y sufrimiento.