Hace 28 años ayudó a sobrevivir a prematuro, ahora trabaja con él

Estados Unidos.- No podía creer que ella lo había cuidado hace 28 años, su compañero de trabajo era ese pequeño bebé prematuro al que Vilma Wong ayudó a sobrevivir con sus cuidados el año de 1990.

Lea también: Tras 31 años de búsqueda, mujer da primer abrazo a su padre

Brandon nació prematuro y necesitaba cuidados especiales, los cuales le fueron brindados por quien ahora es su compañera de trabajo en el hospital, Vilma.

Brandon y Vilma laboran juntos en el Lucile Packard Children's Hospital Stanford en Palo Alto, California. Él ingresó al nosocomio como residente de pediatría, 28 años después de haber sido un paciente.

Brandon estaba en mi equipo cuidando a uno de mis pacientes. Le pregunté como se llamaba y su apellido me resultaba muy familiar, compartió la enfermera en la página oficial del hospital.

“Le pregunté más cosas y él me contó que era de San José y que había nacido me manera prematura en ese hospital. Yo recordaba haber cuidado un bebé con el mismo apellido y le pregunté, para estar segura, si su padre era policía. En ese momento guardó un silencio largo. Después me preguntó si yo era Vilma y yo le dije que sí”.

En redes sociales compartieron dos imágenes, una en la que la mujer se encuentra con Brandon pequeño en sus brazos y otra de ambos como compañeros del hospital, informó ABC.