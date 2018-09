"La bebé pataleaba como si estuviese diciendo 'Quiero vivir"

Londres.- Un bebé que pesó 340 gramos al nacer ha sobrevivido para sorpresa de los médicos del Hospital de Birmingham que le ayudaron a salir del útero de su madre a los seis meses de gestación, cuando pasó a ser de los bebés más pequeños del mundo.

La niña nació con tan sólo seis meses de gestación, tras un proceso de crecimiento del feto durante el embarazo exageradamente lento.

Tras el alumbramiento, los médicos informaron a la señora Hart de que su bebé sólo tenía un diez por ciento de posibilidades de mantenerse con vida.

La madre declaró emocionada a los medios británicos:

Lloré y lloré. No podía creer que algo tan pequeño pudiese sobrevivir

Lorraine explicó que la niña "era muy pequeña, pero muy activa. Sus manos no paraban de moverse. Estaba sobreviviendo".

Hasta ahora el recién nacido más pequeño que ha sobrevivido en el Reino Unido, y cuyo alumbramiento se produjo en Liverpool en 2001, pesó 425 gramos.

De entre los bebés que han nacido con menos peso en el mundo hasta ahora y que han sobrevivido el de menor tamaño nació en Estados Unidos y pesó 311 gramos, poco menos que Aaliyah.

La pequeña ya ha salido de la incubadora, aunque sigue recibiendo alimento por sonda.

Durante el embarazo los doctores habían avisado a los Hart de que el crecimiento del feto era demasiado lento pero, después de 15 años intentándolo, el matrimonio no quiso renunciar a la posibilidad de tener su primer hijo a pesar de los posibles riesgos para la madre.

Cuando escuchábamos cómo latía su corazón me decía a mí misma 'no puedo pararlo', 'no puedo pararlo, explicó su madre.