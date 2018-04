República Dominicana.- Una madre menor de edad denunció a las autoridades el robo de su bebé de tres días de nacida.

La joven madre relató que acudió a un parque donde la recién nacida le fue arrebatada de sus brazos.

Roban bebe de tres días de nacida de los brazos de su madre. Foto: Pxnio

La denuncia se presentó ante el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional, donde declararon que una de las mujeres que le robó a su pequeña la había contactado el día que nació su bebé, en el hospital antes del alumbramiento.

Foto ilustrativa: PXnio

Según la joven, la culpable del hurto de su pequeña se le acercó en el hospital para sacar plática en lo que ella caminaba para cumplir con la dilatación necesaria para el parto. La desconocida indagó en su vida personal, si tenía pareja, si trabajaba y si tenía otros hijos.

Para causar confianza, la mujer aseguró que era cristiana y era parte de una fundación que apoyaba a mujeres de escasos recursos. Prometió apoyar con insumos para su bebé y fue así como intercambiaron números telefónicos.

A tres días del nacimiento, la mujer citó a la joven madre en un parque, donde acudió con una prima y un niño de 3 años de edad.

“La señora le dijo a mi prima que fuera a comprar un pica pollo para el niño, mientras me echó una sustancia blanca en la cara, que seguido perdí el conocimiento y me dejó sin fuerzas para impedir que me quitara la niña” .

Según Acento, la cita en el “Parque de los diabéticos” se dio supuestamente para entregar lo prometido. La chica no desconfiaba de la situación, así que asistió confiada.

Tras los hechos, han intentado contactar con la mujer por teléfono pero se encuentran apagados, la madre se encuentra desesperada y ruega a las autoridades le ayuden a encontrar a su pequeña hija.