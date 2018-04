La defensa de Bill Cosby obtiene gran ventaja en el juicio

Norristown, Pennsylvania.- El juez en el nuevo juicio de Bill Cosby dio un gran impulso a su defensa legal el martes, al dictaminar que sus abogados pueden llamar a un testigo que dice que el acusador habló acerca de encuadrar a una celebridad antes de ir a la policía en 2005 con acusaciones sobre el comediante.

El juez Steven O'Neill también ayudó al caso de defensa al dictaminar que los jurados pueden escuchar cuánto Cosby le pagó a la acusadora Andrea Constand en un acuerdo civil de 2006.

O'Neill dictaminó que Marguerite Jackson puede tomar el estrado de los testigos después de que él la bloqueó de testificar en el primer juicio, que terminó en un jurado colgado, diciendo que su testimonio sería un rumor.

El testimonio de Jackson es crucial para que un plan de defensa represente a Constand como una mentirosa codiciosa. El abogado de Constand ha dicho que Jackson no está diciendo la verdad. El juez emitió una advertencia al fallo, diciendo que podría revisar su decisión después del testimonio de Constand.

O'Neill también sugirió durante una audiencia preliminar la semana pasada que podría evitar que los miembros del jurado escuchasen el testimonio previo de Cosby en una declaración sobre el otorgamiento de quaaludes a las mujeres antes del sexo. Dijo que no se pronunciará sobre eso hasta que aparezca en el nuevo juicio.

Los fallos del martes se produjeron antes del segundo día de selección del jurado en los suburbios de Filadelfia. Cosby agitó su bastón y dijo: "Buenos días, buenos días", mientras entraba en la sala del tribunal.

Solo un miembro del jurado estuvo sentado cuando la selección del jurado comenzó el lunes. Las cosas se movieron a un ritmo mucho más rápido en el primer día del primer juicio de Cosby la primavera pasada, cuando se seleccionaron cinco jurados.

El joven eligió como nuevo miembro del jurado y dijo que no sabía nada sobre el caso de Cosby. Casi todos los demás en el grupo inicial de jurado de 120 residentes suburbanos de Filadelfia indicaron que sabían de los cargos contra Cosby.

Tres cuartas partes de ellos fueron enviados a casa por causa, la mayoría porque dijeron que ya se habían formado una opinión sobre la culpabilidad o la inocencia de Cosby.

Eso dejó a solo 27 personas invitadas el martes para un interrogatorio individual ya que los fiscales y los abogados de Cosby trabajan para llenar los 17 lugares restantes del jurado. Otro grupo de 120 jurados potenciales también se estaba trayendo, en caso de que no lo hagan.

Mientras tanto, The Associated Press y otras organizaciones de noticias presentaron una moción legal el martes para impugnar un acuerdo que obliga a los periodistas a ver los procedimientos en un circuito cerrado desde otra sala del tribunal. La cámara muestra al juez, a los fiscales y a los abogados defensores, pero no a posibles jurados que son interrogados como grupo.

Los abogados de Cosby se opusieron a tener reporteros en el tribunal porque temían que pudiera dañar su capacidad de encontrar un jurado justo e imparcial.

El presidente del condado de Montgomery, el juez Thomas DelRicci, dijo que programaría una audiencia sobre la solicitud de los medios de noticias.

Cosby es acusado de drogar y abusar sexualmente de Constand, una administradora de baloncesto femenino de la Universidad de Temple, en su casa suburbana de Filadelfia en 2004. Él dice que el encuentro fue consensual.

Elegir un jurado ha resultado especialmente difícil después de que el movimiento #MeToo comenzó a derrocar a hombres famosos en una sucesión rápida meses después de que la primera prueba de Cosby terminara en un punto muerto.

Todos menos uno de los miembros del grupo inicial de jurados potenciales dijeron que conocían el movimiento #MeToo o las acusaciones que alentaron contra las poderosas figuras del entretenimiento. La única persona que reclamó ignorancia en #MeToo no fue invitada.

Los abogados veteranos y los consultores del jurado dicen que #MeToo podría cortar en ambos sentidos para Cosby, lo que hace que algunos jurados potenciales sean más hostiles y otros más propensos a pensar que los hombres están siendo acusados injustamente.

En total, los fiscales y la defensa eliminaron un total de 91 jurados potenciales antes de romper el lunes.

El juicio del año pasado fue en su mayoría un el-dijo-ella-dijo. Para el nuevo juicio, O'Neill ha dictaminado que los miembros del jurado pueden escuchar de otros cinco acusadores, dando a los fiscales la oportunidad de retratar a Cosby, la ex estrella de televisión una vez venerada como "el papá de Estados Unidos" por su comedia familiar "The Cosby Show", como un depredador en serie.

La AP generalmente no identifica a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que otorguen el permiso, lo cual ha hecho Constand.