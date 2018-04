Movimiento #MeToo influirá en el jurado del caso Cosby

Filadelfia.- El movimiento #MeToo se avecina sobre el proceso cuando la selección del jurado comienza el lunes en el nuevo juicio por asalto sexual de Bill Cosby. Pero los expertos dicen que podría afectar en ambos sentidos al comediante.

Podría hacer que algunos jurados potenciales sean más hostiles hacia él y otros más propensos a pensar que los hombres están siendo injustamente acusados.

"Realmente hemos tenido esta explosión de conciencia desde la última prueba, y ha cambiado todo el entorno", dijo Richard Gabriel, un consultor del jurado que ha trabajado en más de 1000 ensayos.

Un jurado se estancó en junio pasado en el primer juicio de la exestrella de televisión después de que los abogados de Cosby lograron sembrar dudas suficientes en la mente de algunos jurados. Eso fue antes de que el movimiento #MeToo contra la mala conducta sexual comenzara a derribar hombres famosos en rápida sucesión, entre ellos Harvey Weinstein, Matt Lauer, Kevin Spacey y el senador Al Franken.

Los abogados veteranos y los consultores del jurado dicen que #MeToo hará que el proceso de selección de 12 miembros del jurado sea más complejo y aumentará aún más las apuestas.

Es probable que la defensa use actitudes hacia el movimiento para eliminar a los jurados.

"Puede haber un jurado que diga: 'No tengo una opinión sobre Cosby, pero el #MeToo es muy importante para mí'", dijo Melissa M. Gómez, experta en jurado y autora del libro "Jury Trials Outside".

Cosby, de 80 años, está acusado de drogar y molestar a Andrea Constand, exadministradora de atletismo de la Universidad de Temple, en su casa suburbana de Filadelfia en 2004.

El año pasado, después de más de 52 horas de deliberaciones del jurado durante más de seis días, el juez declaró nulo el juicio. Un miembro del jurado dijo que el panel se dividió 10-2 a favor de la condena, mientras que otro dijo que el grupo de siete hombres y cinco mujeres estaba más dividido.

Un miembro del jurado que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato dijo que sospechaba de la historia de Constand, cuestionó por qué esperó para contarle a las autoridades sobre el presunto asalto y sugirió que la ropa que usaba en la casa de Cosby había influido en su visión de su encuentro.

La AP generalmente no identifica a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que otorguen el permiso, lo cual ha hecho Constand.

En el primer juicio, la selección del jurado se trasladó a Pittsburgh por temor a la defensa de que la publicidad generalizada podría dificultar la búsqueda de jurados imparciales en el área de Filadelfia. Cosby tiene un equipo legal reestructurado, dirigido por el exabogado de Michael Jackson, Tom Mesereau, que esta vez no buscó tales medidas.

El caso del año pasado fue principalmente él-dijo-ella-dijo, pero el juez accedió el mes pasado a permitir que el jurado en el nuevo juicio escuche a otras cinco mujeres que han acusado a Cosby, dando a los fiscales la oportunidad de retratar al hombre una vez conocido como "Papá de America" como un depredador en serie.

Normalmente, los fiscales y los abogados defensores pueden tomar lo que sucedió en el primer juicio, aprender de él y mejorarlo en el nuevo juicio. Pero algunos expertos dicen que el clima en torno a la agresión sexual ha cambiado tanto que ambas partes deberían volver a la mesa de dibujo.

"No hay duda de que este es un momento muy difícil para juzgar a alguien que ha sido acusado de agresión sexual", dijo el profesor de la Facultad de Derecho de Harvard Alan Dershowitz.

En una audiencia el mes pasado, la abogada de Cosby, Becky James, argumentó que sería difícil encontrar un jurado imparcial en este clima:

No hay manera de que obtengamos un jurado que no haya escuchado estas acusaciones contra no solo el Sr. Cosby sino muchas otras celebridades. Pero el juez Steven O'Neill se burló de la idea de que Cosby no puede obtener un juicio justo.